Radeburger Schmierfinken vor Gericht Der Fall hatte für Aufsehen in der Stadt geführt. Die Bürgermeisterin ist mit dem Ausgang des Verfahrens unzufrieden.

Nicht witzig: Unbekannte haben in der Nacht zum Reformationstag 2016 in der Zille-Stadt gewütet und mit ihren Sprüchen und Kritzeleien zahlreiche Gebäude, Wartehallen, Schaukästen und anderes beschmiert.

Rosa Schriftzüge zogen sich wie hier an einer Buswartehalle durch die Stadt. Gesamtsachschaden: rund 4 450 Euro.

Auch Infokästen der Stadt und der Kirche kriegten von den Schmierern Farbe ab.

Radeburg. Diese Aktion in der Nacht zum Reformationstag im Oktober 2016 hatte in Radeburg für große Empörung gesorgt und zu Unverständnis geführt. Zahlreiche Wände von Gebäuden in der Stadt und Gegenstände wie Schaukästen waren in einer Nacht- und Nebelaktion mit Farbe beschmiert worden. Offenbar ging es den Tätern darum, in möglichste kurzer Zeit möglichst viele Hauswände in der Radeburger Innenstadt zu beschmieren. In der Szene nennt man das auch „Bombing“, also Bombardierung. Betroffen waren unter anderem das Rathaus, die Kirche, die Sparkasse, die Zille-Schule, eine Tankstelle, andere Gebäude, Verteilerschränke, Schaukästen und eine Wartehalle. Von Graffiti kann keine Rede sein. Manche bezeichnen das ja als Kunst, hier handelt es sich schlicht um Schmierereien. In kritzeliger Schrift waren Worte wie „Saubär“, „SGD“, „Geld“ und Ähnliches auf die Wände gesprüht. Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) rief damals über Facebook und auf der städtischen Homepage dazu auf, dass sich Zeugen melden. „Resignation im Sinne von ,das bringt doch sowieso nichts‘ hilft niemandem weiter. Illegale Graffiti sind Straftaten, die strafrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen haben können“, schrieb sie damals.

Jugendgruppe im Visier

Tatsächlich wurden die Täter gefasst. Nach mehreren Hinweisen von Radeburgern geriet eine Jugendgruppe ins Visier der Ermittler. Die Gruppe war unter anderem von einer Überwachungskamera an einer Tankstelle gefilmt worden. Schließlich erhärtete sich der Verdacht gegen drei junge Männer, die damals 20, 22 und 23 Jahre alt waren. Zwar gehörten zu der Gruppe noch weitere Personen, die waren jedoch nicht an den Schmierereien beteiligt.

Die Polizei konnte Spraydosen sicherstellen. An der Kleidung des 23-jährigen Hauptverdächtigen konnten zudem Farbspuren festgestellt werden. Schon im polizeilichen Ermittlungsverfahren waren die drei Tatverdächtigen geständig. Auf das Konto des Haupttäters kamen demnach elf Schmierereien, die beiden anderen gaben zu, sich zwei- beziehungsweise dreimal mit Farbe verewigt zu haben. Der Sachschaden wurde damals von der Polizei mit 4 450 Euro angegeben. Allerdings hatten nicht alle Geschädigten die Schadenshöhe gemeldet.

Bis zu drei Jahre Haft möglich zurück 1 von 4 weiter Graffiti gilt im Strafrecht als Sachbeschädigung. Die Tat sieht einen Strafrahmen von Geldstrafe bis zu zwei Jahren Haft vor. Bei gemeinschädlicher Sachbeschädigung geht der Strafrahme von Geldstrafe bis zu Freiheitsstrafe von drei Jahren. Gemeinschädliche Sachbeschädigung liegt nach Paragraf 304 des Strafgesetzbuches vor, wenn „rechtswidrig Gegenstände der Verehrung einer im Staat bestehenden Religionsgesellschaft oder Sachen, die dem Gottesdienst gewidmet sind, oder Grabmäler, öffentliche Denkmäler, Naturdenkmäler, Gegenstände der Kunst, der Wissenschaft oder des Gewerbes, welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden oder öffentlich aufgestellt sind, oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Nutzen oder zur Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen dienen, beschädigt oder zerstört werden.“ Sind die Angeklagten zur Tatzeit zwischen 18 und 21 Jahren alt gewesen, kann auch Jugendstrafrecht angewendet werden. Diese Entscheidung obliegt dem Gericht, das beurteilen muss, ob der Täter zur Tatzeit schon die Reife eines Erwachsenen hatte. Wird Jugendstrafrecht angewendet, können Ermahnungen und Weisungen ausgesprochen werden, aber auch mit Arrest oder gar Jugendstrafe ist zu rechnen. Welche Strafe verhängt wird und wie hoch sie ausfällt, hängt auch davon ab, der Angeklagte schon strafrechtlich vorbelastet ist. Geständnisse, Reue und geleisteter Schadensersatz wirken strafmildernd.

Jetzt standen die drei Schmierer wegen Sachbeschädigung vor dem Meißner Amtsgericht. Besser gesagt, sollten sie stehen. Denn der einzige, der zur Verhandlung erschien, war der jüngste Täter, der inzwischen 22 Jahre alt ist. Die beiden anderen hatten offenbar nicht den Mut, zu ihren Taten zu stehen. So trennte das Gericht das Verfahren ab, verhandelte zunächst nur gegen den einen Angeklagten. Elfmal Sachbeschädigung und gemeinschädliche Sachbeschädigung in elf Fällen wird ihm vorgeworfen. „Gemeinschädlich“ wird eine Sachbeschädigung dann, wenn öffentliche Gebäude betroffen sind. Dass der Angeklagte nur zweimal selbst gesprüht haben will, spielt keine Rolle. In den anderen Fällen war er Mittäter.

Wo seine beiden mutmaßlichen Mittäter seien, wisse er nicht, sagte dieser. Er habe zu ihnen schon seit einem Jahr keinen Kontakt mehr. „Ich möchte jetzt eine Ausbildung machen, konzentriere mich auf das Wesentliche.“ Man habe sich damals „Mut angetrunken“, sei dann losgezogen. „Das ist dann wohl aus der Ruder gelaufen.“ Die Markierungsfarbe habe man nicht erst besorgen müssen, die habe er zu Hause gehabt. Den Schaden habe er zumindest teilweise wieder gutgemacht. Mit der Stadt Radeburg habe er vereinbart, dass er zehn gemeinnützige Arbeitsstunden leistet. Fünf habe er gemacht, die restlichen fünf bezahlt, sagt der Angeklagte, der zwei Förderschulen besuchte, zwar insgesamt zwölf Jahre zur Schule ging, aber keinen Abschluss hat und auch keinen Beruf erlernte.

Schnellere Verfahren

Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe regt an, den jungen Mann nach Jugendstrafrecht zu behandeln. Er sei zur Tatzeit 20 Jahre alt gewesen, also ein Heranwachsender. Die Tat sei fast zwei Jahre her, er habe sich um Wiedergutmachung bemüht. Aus ihrer Sicht sollten keine weiteren Sanktionen gegen ihn ausgesprochen werden. Der 22-jährige Mann kommt mit einer richterlichen Ermahnung davon, wird ermahnt, dass er bei neuen Straftaten jetzt in jedem Fall unter das Erwachsenenstrafrecht falle. Sie habe Zweifel, ob er überhaupt für seine Taten strafrechtlich verantwortlich sei, so Richterin Ute Wehner. Dazu müsse gegebenenfalls ein Gutachten zur Schuldfähigkeit eingeholt werden.

Gegen die beiden nicht erschienenen Angeklagten wurden Strafbefehle, also Urteile ohne Verhandlung, erlassen. Zahlen sie die darin festgelegten Geldstrafen, werden die Strafbefehle rechtskräftig. Sie können aber auch Einspruch einlegen. Dann kommt es doch noch zu einer Verhandlung gegen sie. Erscheinen sie dann wieder nicht, wird der Einspruch verworfen und der Strafbefehl ist rechtskräftig.

Die Radeburger Bürgermeisterin ist überrascht. „Ich wusste nicht, dass ein Verfahren stattgefunden hat, glaubte, das sei schon längst erledigt“, sagt sie auf Nachfrage der SZ. Solche Verfahren sollten viel schneller durchgeführt werden, nicht erst nach fast zwei Jahren, so Michaela Ritter. Dass zwei der drei Schmierer nicht zur Verhandlung kamen, wundert sie nicht. „Auch bei mir war damals nur dieser eine junge Mann und hat sich entschuldigt“, erinnert sich die Rathauschefin. Mit dem Ausgang ist sie gar nicht zufrieden. „Zwar hat sich dieser Angeklagte wenigstens dem Verfahren gestellt, aber ich finde, dass hier harte Strafen verhängt werden sollten, die auch eine abschreckende Wirkung haben. Das hier war schließlich kein Dummejungenstreich.

Oder vielleicht doch? Jedenfalls hinterließe die Täter an der Heinrich-Zille-Schule den Spruch: „Keine Bildung“.

