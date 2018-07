Radeberg für Verbot von Atomwaffen

Am Radeberger Rathaus wird am Sonntag eine besondere Fahne gehisst. © Archivfoto: Willem Darrelmann

Radeberg. Weiß mit grünem Logo: Radeberg hisst am Sonntag, dem 8. Juli, am Rathaus die Fahne ‚Bürgermeister für den Frieden‘ . Damit appellieren die Politiker an die Staaten der Welt, Atomwaffen endgültig abzuschaffen. An der deutschlandweiten Aktion nehmen 270 Städte teil. Sie erinnert an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag vom 8. Juli 1996. Darin heißt es, dass die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen generell mit den Regeln des humanitären Kriegsvölkerrechts unvereinbar sind. Das Gutachten ist zwar nicht bindend, aber dennoch von großer Bedeutung: Die Staaten der Weltgemeinschaft werden an ihre „völkerrechtliche Verpflichtung“ gemahnt, ernsthafte Verhandlungen zur Beseitigung von Kernwaffen aufzunehmen.

In diesem Jahr appellieren die Bürgermeister für den Frieden mit der Aktion überdies an die Atommächte und weitere Staaten der Weltgemeinschaft, den im Juli 2017 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen. Aktuell schätzt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri, dass neun Staaten - die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea – zurzeit zusammen etwa 14 465 Atomwaffen besitzen. Das sind zwar 470 weniger als im Vorjahr, doch alle Staaten, die über Atomwaffen verfügen, haben entweder begonnen, sie zu modernisieren oder langfristige Programme dafür angekündigt, so das Institut.

Die Initiative für die weltweite Bürgermeistervereinigung war dabei vor Jahren vom Oberhaupt der japanischen Stadt Hiroshima ausgegangen, auf die 1945 von den US-Streitkräften die weltweit erste Atombombe geworfen worden war. (SZ)

