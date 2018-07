Quartiere für Fledermäuse Bei der Turnhallensanierung in Sebnitz bekommen die geschützten Tiere neue Behausungen.

© Symbolfoto: dpa

Sebnitz. Bei der Sanierung der Turnhalle an der Knöchel-Oberschule in Sebnitz wurden Fledermäuse entdeckt. Damit die geschützten Tiere auch in Zukunft ein Zuhause haben, wurden im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde neue Quartiere an der Fassade geschaffen. Das teilt die Stadt Sebnitz mit. Die Sanierungsarbeiten am Dach, der Fassade und im Innenbereich der Turnhalle sind abgeschlossen, das Gerüst wurde Anfang Juli zurückgebaut. Die verbleibenden Arbeiten, darunter der Wegebau, sollen bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. (SZ)

