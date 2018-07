Puppentheater zeigt, wie Kater Findus zum alten Petterson kam

Die Vogtländer Puppenspiele bringen das Geschehen um den Kater Findus und dem alten Mann Petterson auf die Bühne

Niesky. Die Geschichte einer großen Freundschaft können Kinder mit ihren Eltern am Wochenende in Niesky erleben. Die Vogtländer Puppenspiele bringen das Geschehen um den Kater Findus und dem alten Mann Petterson auf die Puppenbühne. Frei nach dem Kinderbuch von Sven Nordqvist. Ihre Bühne bauen sie im Theaterzelt auf dem Friesenplatz in Niesky (Richtung Horka) auf. Vorstellungen sind Freitag und Sonnabend, jeweils 17 Uhr, und Sonntag, 11 und 14 Uhr.

Die Vogtländer Puppenspiele werden heute von Nadine und Edmund Brumbach geführt. Ihr Puppentheater gibt es seit 1829, gegründet vom Urgroßvater von Nadine Brumbach. Bereits in der sechsten Generation reist die Puppenspielerfamilie durch Deutschland und gibt jährlich bis zu 300 Vorstellungen. (SZ/sg)

zur Startseite