Pumpen für eine saubere Prießnitz In zehn Metern Tiefe werden nun auf der Forststraße bis zu 700 Liter Abwasser pro Sekunde auf die Altstädter Seite befördert.

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen und Ralf Ströthteicher von der Stadtentwässerung sind froh, dass das neue Abwasserpumpwerk an der Forststraße am Donnerstag in Betrieb gehen konnte. © M. Döring

Bei den derzeitigen Temperaturen nutzen viele Kinder die Sommerferien, um zu planschen. Nicht nur die Freibäder sind beliebt. Häufig erfrischen sich die Kleinen auch an der Prießnitzmündung. Dieses Badevergnügen ist nun unbedenklicher als noch vor wenigen Tagen. Denn am Donnerstag ging das neue Abwasserpumpwerk an der Ecke Forst-/Bautzner Straße in Betrieb. In zehn Metern Tiefe werden hier bis zu 700 Liter Mischwasser pro Sekunde auf die Altstädter Seite gepumpt. Das sorgt für sauberes Wasser in der Prießnitz.

Bisher strömte bei Starkregen ein Teil des Mischwassers – ein Gemisch aus Schmutz- und Regenwasser – aus den Kanälen der Prießnitz-, Forst- und Radeberger Straße in den Fluss. Bis zu 25 Mal pro Jahr verschmutzte das Gewässer auf diese Weise. Aufräumarbeiten waren die Folge. Nun wird das überschüssige Mischwasser in den Altstädter Abwasserkanal gepumpt und schließlich zum Klärwerk Kaditz geleitet.

Dafür musste nicht nur das Abwasserpumpwerk errichtet werden. Besonders spektakulär war das Verlegen eines sogenannter Dükers unter der Elbe. Dabei handelt es sich um eine Druckleitung, durch welche das Wasser von der Neustädter auf die Altstädter Elbseite gepumpt wird. Damit das Rohr verlegt werden konnte, musste durch Bagger zunächst eine drei Meter tiefe und rund zehn Meter breite Rinne geschaffen werden. Das Prozedere fand bereits im Dezember 2016 statt und hatte damals einige Zuschauer. Zudem wurde ein Regenüberlauf auf der Prießnitzstraße umgebaut. Mit der Einweihung des Pumpwerks am Donnerstag wurde das zweijährige Bauprojekt nun endgültig abgeschlossen. Rund 8,5 Millionen Euro wurden dafür investiert.

„Es ist Teil unserer Vorsorge für den Klimawandel“, erklärt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne). „Denn auch wenn wir jetzt gerade eine Dürre haben, werden Starkregen-Ereignisse immer häufiger.“ Die Stadtentwässerung bemühe sich, den Grad der Verschmutzung in den Dresdner Gewässern in Grenzen zu halten. Hierzu sind auch die Arbeiten am Rathenauplatz notwendig, die vor Kurzem begonnen haben. Eine weitere Schwachstelle soll perspektivisch am Blauen Wunder beseitigt werden. So sind am Körnerplatz der Bau eines neuen Regenrückhaltebeckens sowie die Erweiterung des vorhandenen Dükers geplant. Diese Arbeiten können allerdings erst nach 2020 starten.

