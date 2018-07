PSW zieht sich aus dem Bildungssektor zurück

Hoyerswerda. 1990 hatte die PSW Dienstleistungen GmbH mit Computerdienstleistungen begonnen. Bald darauf folgte Werbung, ab Mitte der 1990er Schulung und seit ein paar Jahren die Pflege. Sind die beiden erstgenannten Geschäftsfelder schon länger nicht mehr aktuell, wird sich die Firma ab Januar auf das letztgenannte Standbein konzentrieren. Der Bildungsbereich wird geschlossen. „Es wird immer schwieriger, dieses Feld zu bearbeiten“, sagt Geschäftsührer Steffen Rostalski.

Der Hauptgrund: Mit dem spürbaren Rückgang der Arbeitslosigkeit stehen für Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen nicht nur immer weniger öffentliche Mittel parat, sondern auch immer weniger potenzielle Kundschaft. Man habe, so Rostalski, mit fünf Interessenten über eine Übernahme des Geschäftsfeldes gesprochen. Letztlich hätten alle abgewinkt.

Insgesamt 15 pädagogischen Kollegen hat PSW die Kündigung ausgesprochen. Laut Einschätzung der Geschäftsführung sollten die gut ausgebildeten Mitarbeiter keine großen Schwierigkeiten haben, eine neue Beschäftigung zu finden. So sei auch die Aussage der Arbeitsagentur. Es hätten bereits jetzt Einige neue Arbeitsverträge in der Tasche. Nicht nur habe PSW allen freiwillig eine Abfindung gezahlt – man unterstütze auf Wunsch auch bei der Suche nach einer neuen Wirkungsstätte.

Nachdem Ende Mai bei einer Betriebsversammlung über den Entschluss informiert worden ist, sind inzwischen auch alle Geschäftspartner unterrichtet worden. Dazu gehören unter anderem diverse Schulen der Stadtregion, in denen PSW bisher mit verschiedenen Projekten präsent war. Laut Steffen Rostalski wird die Schulsozialarbeit von anderen Trägern weitergeführt. Gleiches gelte für die sogenannten Praxisberater an den Oberschulen in Lauta und Lohsa. Auch bezüglich der Berufsorientierung sei man dabei, den Kooperations-Schulen Alternativen anzubieten.

Mit der sogenannten Betriebsteilschließung verbunden ist auch die Schließung des Schulungsstandortes im ehemaligen Kita-Komplex an der Schöpsdorfer Straße im Hoyerswerdaer WK VIII. Die Immobilie, in der es unter anderem diverse Werkstätten gibt, ist nach Angaben von PSW von der Stadt gemietet und geht daher auch an sie zurück. Das Inventar werde man sozialen Organisationen zur Verfügung stellen.

Im Brief an die Geschäftspartner ist eine „alte Volksweisheit“ zitiert: „Fürchte Dich nicht vor Veränderungen, fürchte Dich nur vor dem Stillstand.“ Man sei in den 28 Jahren der Existenz des Unternehmens verschiedene Wege gegangen, habe sich neu ausgerichtet und versucht, immer wieder das Ohr am Markt zu haben.

Es sei gelungen, sich erfolgreich als Pflegeunternehmen zu etablieren. Es sei aber ebenso wichtig, den Kunden die ganze Kraft zur Verfügung zu stellen. Rostalski sagt zwar, der Ausstieg aus dem Geschäft der Bildungsträger habe direkt nichts mit der Pflege zu tun. Allerdings heißt die Erklärung wohl, dass die Kraft, die die Geschäftsführung zunehmend wegen der abnehmenden Nachfrage im Fortbildungssektor zu investieren hatte, im selben Maße nicht dem Pflegebereich zur Verfügung stand. Dieser hat bei PSW mit betreutem Wohnen, häuslicher Pflege sowie drei Tagespflegeeinrichtungen inzwischen eine stattliche Größe erreicht. Die Firma nennt zwar keine genauen Daten, die Mitarbeiterzahl in der Pflege übersteigt jene in der Bildung aber mittlerweile um ein Vielfaches.

