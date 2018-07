Probleme bei Sommerzeit-Umfrage

Brüssel. Das Thema bewegt die Menschen. In der SZ-Redaktion klingelte am Freitag unentwegt das Telefon. Grund: Die Online-Umfrage zur Abschaffung der Sommerzeit funktioniere nicht. Am Freitagvormittag räumte die EU-Kommission schließlich technische Probleme ein.

Wegen der vielen Zugriffe auf die Seite habe das System Schwierigkeiten, teilte die Brüsseler Behörde mit. Wer den Online-Fragebogen nicht angezeigt bekomme, solle es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versuchen. In der Umfrage sollen die EU-Bürger bis zum 16. August angeben können, ob sie künftig gerne ohne Zeitumstellung leben würden und ob sie Winter- oder Sommerzeit bevorzugen. (dpa/fa)

www.sz-link.de/umfrage

