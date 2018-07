Premiere gelungen Zum ersten Mal hat es bei der Sommerbühne eine Vorführung für Kinder gegeben. Das Experiment ging auf.

300 Kinder aus Riesa und Umgebung lauschen bei der Kindersommerbühne im Klosterhof dem Künstler Stellmäcke. © Sebastian Schultz

Riesa. Die Macher waren bis zuletzt gespannt. Würde der Versuch gelingen? Ein Projekt auf die Beine zu stellen, das es so in Riesa noch nie gab? Am Donnerstagvormittag dann sind die Akteure rund um Kurt Hähnichen, Jürgen Gläsel und Maritta Prätzel erleichtert. „Die Premiere ist gelungen“, sagt die Museumschefin, die zu den Organisatoren der Sommerbühne gehört. Rund 300 Kinder lauschten im Klosterhof gebannt der ersten Kindersommerbühne überhaupt. Mucksmäuschenstill ist es, als Schauspieler Olaf Stelmecke alias „Stellmäcke“ seine Figuren Opa Franz, Frau Grün und Hausmeister Kahl zu Wort kommen lässt. Die Ruhe wird aber jäh von Beifall unterbrochen. Und zum gemeinsamen Singen bringen Stellmäcke und sein Kompagnon Michael Meikel Müller die Kinder so oft, dass sich die Eltern zu Hause auf einige Ohrwürmer gefasst machen dürfen.

Von zahlreichen Kindergärten und Horten aus Riesa und Umgebung waren Besucher ans Rathaus gekommen. Die Idee dazu geht auf Dirk Haubold zurück: Als früherer Macher im Projekt „Stadtgefährten“ hatte er dem Sommerbühnen-Team vorgeschlagen, mal ein Programm für Kinder aufzunehmen. Keine schlechte Idee, wie sich zeigte. Am 2. August gibt es vormittags die nächste Vorstellung für Kinder – das Puppentheater „Ein Feuerwerk für den Fuchs“. Am selben Tag abends präsentiert dann die Elbland Philharmonie erstmals ihr Programm der neuen Spielzeit.

zur Startseite