Präventionstag auf dem Lausitzring speziell für Senioren

Klettwitz. Polizei und die Dekra veranstalten am Montag, dem 17. September, den 3. Präventionstag für Senioren auf dem Test-Oval des Lausitzrings in Klettwitz. Neben einem Fahrsicherheitstraining werden von 9 bis 16 Uhr (Einlass bereits ab 8 Uhr) den Interessenten die Testmöglichkeiten von Fahrerassistenzsystemen nahegebracht. Weitere Stationen sind das Lenken und Ausweichen auf den Slalomstrecken, dass richtige Bremsen auf griffigen und glatten Fahrbahnen sowie das Bremsen und Ausweichen vor Hindernissen.

Die Feuerwehr stellt an diesem Tag weiterhin Techniken zur patientengerechten Rettung vor. Maßnahmen zur Ersten Hilfe werden die Veranstaltung abrunden.

Nach verbindlicher Anmeldung per Mail oder postalisch muss jeder Teilnehmer am Tag der Veranstaltung eine durch die Dekra erhobene Schutzgebühr entrichten. Diese beträgt pro Kraftfahrer 60 Euro und 10 Euro für den Beifahrer. Anmeldungen bitte über die Polizeiinspektion Oberspreewald-Lausitz, Bereich Prävention, Rudolf-Breitscheid-Straße 14 in 01968 Senftenberg. Als Ansprechpartner ist Hans-Joachim Piwonski per 03573 881084 oder E-Mail praevention.piosl@polizei.brandenburg.de. zu erreichen. (red/rgr)

