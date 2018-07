Porzellanbiennale zeigt Brillantes 31 Künstler aus Europa präsentieren im August ihre Werke auf der Meißner Albrechtsburg.

Die Albrechtsburg wird vom 12. August bis 4. November erneut zum Schaufenster zeitgenössischer Porzellankunst. © Claudia Hübschmann

Meißen. Zum Schaufenster zeitgenössischer Porzellankunst wird die Albrechtsburg vom 12. August bis zum 4. November. Dann stellen dort 31 Gestalter aus Deutschland, Polen, den Niederlanden, aus Dänemark, Italien, Belgien, der Tschechischen Republik und der Schweiz ihre filigranen künstlerischen Werke zur 2. Porzellanbiennale in Meißen vor. Gezeigt werden die Kunstwerke in sechs Ausstellungsräumen der Albrechtsburg – 1710 war in dieser die erste Porzellan-Manufaktur Europas eingerichtet worden.

Ausgerichtet wird die Porzellanbiennale Meißen vom Verein zur Förderung zeitgenössischer Porzellankunst in Zusammenarbeit mit der Albrechtsburg Meißen. „2016 haben wir erstmals das Wagnis unternommen, Porzellankünstler aus Europa zu einer solchen Leistungsschau nach Meißen einzuladen“, sagt der Meißener Porzellankünstler Olaf Fieber, einer der Initiatoren der Schau. „Die Resonanz bei den Künstlern wie bei den Besuchern unserer Ausstellung ließen uns diese Idee weiterverfolgen.“

Waren bei der ersten Auflage 2016 vor allem Künstler nach Meißen eingeladen worden, die mit dem keramischen Material Porzellan experimentierten und sich als bildende Künstler schöpferisch betätigten, so hat die Jury für dieses Jahr vor allem Werke ausgewählt, „die durch ihre Handwerklichkeit brillieren“.

Die Biennale ist offen für alle künstlerischen Ausdrucksformen mit dem Material Porzellan, ausgenommen sind seriell hergestellte Kunstwerke. Die Ausstellung versteht sich als eine Hommage an den Künstler, der sich in einer immer schnelllebigeren Zeit einem langwierigeren und schwierigen kreativen Schaffensprozess widmet.

Erstmals kooperiert der Verein zur 2. Porzellanbiennale mit dem Porzellanikon im fränkischen Selb. „Interessant in dieser Kooperation sind die unterschiedlichen Ansätze, die Selb und wir zum Thema Porzellan haben“, so Olaf Fieber.

Die Ausstellung auf der Albrechtsburg wird täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen sein. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit allen Werken und Künstlern. (SZ)

