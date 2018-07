Polizeichef leistet Integrationsarbeit Revierleiter Hanjo Protze besuchte die Euro-Schule Meißen. Dort gab er nicht nur Hinweise zum gesetzeskonformen Verhalten in Deutschland.

Revierleiter Hanjo Protze © Claudia Hübschmann

Meißen. Ein Vortrag im Deutsch- und Integrationskurs für hier lebende Migranten wurde kürzlich von Meißens Polizeirevierleiter Hanjo Protze in der Euro-Schule Meißen gehalten. Wie der Standortleiter Martin Bahrmann mitteilt, gab Protze Hinweise zum gesetzeskonformen Verhalten in Deutschland und erläuterte, welche Unterschiede es zur Polizei in den Heimatländern der Kursteilnehmer gibt. „Die Teilnehmer aus verschiedenen Nationen hörten aufmerksam zu. Herr Protze gab sich große Mühe, alles möglichst verständlich zu erklären und ging dabei auf unterschiedlichste Themenfelder der Polizeiarbeit ein“, so Bahrmann rückblickend. Großen Wert habe Protze auf die Grundrechte in Deutschland gelegt. Auch gab der Meißner Revierleiter den Kursteilnehmern Hinweise, wie man am besten mit der Deutschen Polizei umgehen sollte: „Sie dürfen eine grundsätzliche Höflichkeit von den Polizisten erwarten, die Beamten erwarten dies aber auch von ihrem Gegenüber.“, so Protze. In Deutschland geschähen Polizeieingriffe immer auf einer Rechtsgrundlage und nie ohne Grund, klärte er die Teilnehmer auf. Sie stammen aus Afghanistan, Griechenland, Irak, Polen, Russland und Syrien. Die Euroschulen streben nun an, Protze regelmäßig in Kursen zu begrüßen. (SZ/mhe)

