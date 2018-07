Polizei fahndet nach gestohlenen Quads

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag vier Quads in der Guteborner Straße in Hohenbocka gestohlen. Darüber informierte die Polizeidirektion Süd gestern in einer Pressemitteilung. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Fahrzeuge. (red/rgr)

zur Startseite