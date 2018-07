Polizei erwischt diebische Angestellte Eine 40-Jährige geht den Ermittlungsbeamten ins Netz, die ihr eigentlich in anderer Sache einen Besuch abstatteten.

© dpa

Königsbrück. Gleich in mehrfacher Angelegenheit waren jetzt Beamte des Polizeireviers Kamenz in Königsbrück erfolgreich. Im Ermittlungs- hilfeersuchen für die Polizei in Stade machten sie eine von dort aus wegen diverserer Delikte gesuchte 40-Jährige in Königsbrück ausfindig. In der Wohnung der Frau entdeckten die Beamten eine ganze Reihe von Geschenkkarten der Aral-Tankstelle in der Dresdner Straße von Königsbrück. Wie sich herausstellte, war die Frau dort seit April mehrere Wochen angestellt gewesen. Der Verdacht lag nahe, dass die Karten nicht rechtmäßig in den Besitz der 40-Jährigen gelangt waren.

Das bestätigte sich nach der Kontaktierung des Stationsleiters der Aral-Tankstelle. Er erstattet daraufhin Anzeige. Die Frau hatte offenbar während ihrer Tätigkeit Gutscheine im Wert von mehr als 1 550 Euro entwendet. Sie wurden sichergestellt. Bei der weiteren Prüfung wurden noch ein aktueller Haftbefehl des Amtsgerichtes Hannover und zwei Aufenthaltsermittlungen zu dieser Frau bekannt. Sie wurde nun in eine Justizvollzugseinrichtung eingeliefert, teilt die Polizei mit. (SZ)

zur Startseite