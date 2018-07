Plötzlich brennt der Boden Das Feuer hat nur schwarze Stoppeln übrig gelassen: Ein Ludwigsdorfer Landwirt hat am Dienstag sechs Hektar Feld verloren.

Schwarze Stoppeln, viel mehr ist nicht übrig geblieben nach dem Flächenbrand. Die Ursache ist noch unklar. Obwohl viele versuchten zu helfen, konnte sich der Brand rasch ausbreiten, dafür haben Trockenheit und Wind gesorgt. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Christa und Rainer Garbe sitzen auf ihrer Terrasse. Dass sie überhaupt noch eine haben, ist ein Glücksfall. Wenige Meter von den dunklen Korbmöbeln entfernt ist der Rasen schwarz verkohlt. Das Feuer auf einem Feld in Ludwigsdorf hat sich durch die Hecke gefressen, ist bis auf Garbes Grundstück vorgedrungen. Das Schlimmste aber konnte die Feuerwehr gerade noch rechtzeitig verhindern. Hecke und Rasenrand sind zwar verkohlt, aber die Bewohner und das Haus blieben unversehrt. „Wir sind der Feuerwehr und der Bundespolizei sehr dankbar“, sagt Rainer Garbe. Am Dienstagmittag sind in Ludwigsdorf rund sieben Hektar eines Gerstenfeldes nahe der Straße Auenblick abgebrannt, ein Großeinsatz für mehrere Feuerwehren.

Beim Dreschen Flammen bemerkt

Das Ehepaar Garbe saß gerade beim Mittagstisch auf der Terrasse. „Wir haben plötzlich Brandgeruch wahrgenommen“, erzählt Rainer Garbe. Das Paar schaute genauer hin und sah auf dem Feld hinter seinem Grundstück das Feuer. Zunächst war es noch ein Stück entfernt. „Aber der Wind kam aus Nordwesten.“ Heißt, das Feuer bewegte sich rasant immer weiter in Richtung von Garbes Grundstück. Das Ehepaar, die Bundespolizei, die ersten eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten zunächst, mit Spaten und mit dem Wasser aus den Gartentonnen die Flammen abzuhalten. Der Gartenschlauch war keine große Hilfe, zu wenig Druck. Die Feuerwehr hatte mit ihrer Technik schließlich Erfolg. „Wir möchten uns sehr für die rasche Hilfe bedanken“, sagen Garbes.

Die Löscharbeiten bei ihrem Grundstück waren der Start bei dem Großeinsatz gestern in Ludwigsdorf. Kurz nach 12 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. In der ersten Meldung hieß es, dass ein Mähdrescher in Brand geraten sei. Das stimmte, wie sich später herausstellte, nicht. Richtig war aber, dass das Feld brannte. „Wir haben schon von weitem das Rauchbild gesehen“, sagt Einsatzleiter Remo Kölzsch von der Berufsfeuerwehr Görlitz. Außerdem war die freiwillige Feuerwehr von Görlitz im Einsatz, die Feuerwehren Horka, Kodersdorf und Rothenburg, insgesamt 74 Kameraden. Sie starteten ihren Löscheinsatz von zwei Seiten, zu allererst bei Haus Nummer 161, also bei Familie Garbe. „Das Grundstück war vom Feuer sehr bedroht“, sagt Remo Kölzsch. Auf fast der gegenüberliegenden Seite der Brandfläche, im Nordosten, ist ein kleines Waldstück. Ein Übergreifen der Flammen auf die Bäume zu verhindern, war der zweite Schwerpunkt. Rund zwei Stunden dauerte es, um das Feuer Stück für Stück einzudämmen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch nicht geklärt. „Bei der Witterung ...“, sagt Remo Kölzsch. „Da reicht ein Funke.“

Auch Ralf Bressel kann sich nicht erklären, wie es zum Brand kam. Ihm gehört das Feld. Er war direkt vor Ort, als das Feuer ausbrach. Gegen 11 Uhr begann er gestern mit seiner Arbeit auf dem Feld, mit dem Dreschen des Getreides. Erst habe er einen leichten Brandgeruch wahrgenommen, erzählt er. Als er wenige Sekunden später mit dem Mähdrescher wendete, sah er es: Rund Hundert Meter von ihm entfernt brannte es. „Ich bin sofort hin“, erzählt Ralf Bressel. Rund zehn Meter im Durchmesser sei die Brandstelle gewesen, die er entdeckt hatte. Er rief die Feuerwehr und fuhr mit seinem Mähdrescher eine Runde um die Brandstelle, damit die sich nicht weiter ausbreiten konnte. Auch mit einer Kanne Wasser, die er an Bord hatte, versuchte er zu löschen. „Ich hätte aber mehr Wasser gebraucht“, sagt er. Das Feuer breitete sich trotz aller Mühen aus. „Der Wind war das vertrackte“, sagt seine Frau Margit Bressel. Rund sechs Hektar Getreidefläche und Stroh sind ihnen verloren gegangen. „Für uns ist es ein großer Verlust, ja. Ich habe erst am Tag vorher noch gesagt: Sieht ja doch gar nicht so schlecht aus mit der Gerste“, erzählt Ralf Bressel. Zumindest besser, als erwartet dieses Jahr. Auch zwei ihrer Agrarfahrzeuge haben Schaden genommen, zum einen ist der Mähdrescher leicht angekokelt, zum anderen auch ein Traktor, der an anderer Stelle des Feldes steht. Ralf Bressel winkt ab. „Hauptsache, es wurde niemand verletzt“, sagt er.

Auch für die Feuerwehr waren Trockenheit und Wind die größte Herausforderung. Beides sorgte dafür, dass sich das Feuer so schnell entwickeln konnte. Zweite Herausforderung: die schlechte Funkverbindung im Grenzgebiet bei Ludwigsdorf. Wenn die nicht gut funktioniert, ist es auch schwierig, einen Einsatz mit mehreren Wehren zu organisieren, sagt Remo Kölzsch. „Wir hatten dieses Mal aber dafür eine sehr gute Unterstützung vor Ort.“ Auch Bressels Sohn war da, der mit dem Pflug Runden zog, um eine Ausbreitung der Brandfläche zu verhindern. Laut Feuerwehr waren auch Mitarbeiter von der Agrartechnik Zodel vor Ort und zogen Furchen als Schutzstreifen. Bei der Straße waren gerade Bauarbeiter der Firma Matthes vor Ort, um Kabel zu verlegen. Sie versuchten ihrerseits, in der Nähe der Häuser am Auenblick mithilfe eines Baggers einen Graben zu ziehen. Auch nachdem der Einsatz am Dienstagnachmittag abgeschlossen war, ließ die Feuerwehr sicherheitshalber noch Kräfte vor Ort. Zu tückisch ist das trockene Wetter gerade. „Die Gefahr ist da, dass sich Brandnester wieder entzünden“, sagt Remo Kölzsch.

zur Startseite