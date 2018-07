Platz wird noch bis Ende August gebraucht Das Entschlammen des Flusses ist fertig. Die Entsorgung des Sediments bzw. die Entwässerung wird aber noch dauern.

Die Schläuche sind an der Radeburger Straße schon abgelegt. © Kristin Richter

Folbern/ Großenhain. Wie bereits gestern berichtet, ist die Sedimentberäumung per Boot in der Röder bereits abgeschlossen. Die Entsorgung des Sediments bzw. die Entwässerung wird aber noch bis Ende August dauern. Solange ist laut Landestalsperrenverwaltung (LTV) der Platz noch in Beschlag.

Derzeit werden Technik und Rohrleitungen abtransportiert. Die Entwässerungsschläuche bleiben noch circa 14 Tage, bis alles Wasser zurückgeflossen ist. Dann werden die großen Schläuche geöffnet, das Sediment wird verladen, abtransportiert und entsorgt. Zum Schluss wird der Platz wieder so hergerichtet, dass er als Wiese genutzt werden kann.

Die Röderberäumung hatte sich laut LTV um einen Monat verzögert, weil im März ein verspäteter Wintereinbruch einen Aufschub der Arbeiten erzwang. (krü)

