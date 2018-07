Planenschlitzer stehlen Autoteile Auf einer Raststätte an der A 14 machen sich Unbekannte an der Ladung eines ungarischen Lkw zu schaffen.

Symbolfoto © Claudia Hübschmann

Muldenthal. In der Nacht zu Mittwoch waren auf der Raststätte Muldental an der Bundesautobahn 14 in Fahrtrichtung Magdeburg sogenannte Planenschlitzer aktiv. Wie die Polizei mitteilte, schnitten Unbekannte die Plane eines ungarischen Lkw auf, um die darin verladenen Pakete zu öffnen. Nachdem sie entschieden hatten, dass die Ware für sie brauchbar ist, lösten die Täter die Plombe an den Ladetüren und entnahmen einzelne Autoteile.

Der Stehlschaden wird auf etwa 1 000 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer (37) stellte den Diebstahl gegen 2.45 Uhr fest und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls auf. (DA/vt)

zur Startseite