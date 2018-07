Pittiplatsch im Senftenberger Amphitheater Präsentiert wird am Sonntagvormittag, ab 11 Uhr, ein Familienprogramm mit den originalen TV-Figuren. Diese und viele weitere Veranstaltungen bietet der www.sz-veranstaltungskalender.com.

© Jost Schmidtchen

„Pittiplatsch und seine Freunde“ gastieren am Sonntag ab 11 Uhr im Amphitheater Großkoschen am Senftenberger See. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Präsentiert wird ein Familienprogramm mit den originalen TV-Figuren. So ein Tag im Märchenland kann wirklich aufregend sein. Das weiß Pittiplatsch ganz genau! In seiner Show hat er versprochen, ganz besonders brav zu sein. Doch da steckt er in einer Zwickmühle. Wer Pittiplatsch aber kennt, der weiß: Nur keine Bange – der kommt immer wieder raus. Es scheint einen Dieb im Märchenland zu geben, und Herr Fuchs setzt seinen ganzen kriminalistischen Spürsinn ein. Aber auch Frau Elster hat Entdeckungen gemacht, und Schnatterinchen träumt davon, eine Prinzessin zu sein. Wer ist aber der Prinz: ein Frosch oder etwa Moppi? Karten kosten 12 Euro (ermäßigt sechs Euro).

