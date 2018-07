Pilgerstab gestohlen Noch vor der Andacht zum 15-jährigen Jubiläum war er weg.

Symbolbild: Pilger auf dem Jakobsweg übergeben den Pilgerstab – hier beispielsweise an der Altstadtbrücke in Görlitz. Ein solcher war auch in Schönfeld aufgestellt - und gestohlen worden. © Pawel Sosnowski

Schönfeld. Auch in Schönfeld wurde am Freitagabend eine kleine Andacht zum 15-jährigen Jubiläum des ökumenischen Pilgerweges gefeiert. Die Ansprache hielt Bernd Naumann aus Thiendorf, der als regionaler Wegbetreuer für den Jacobsweg fungiert. Entlang der 460 Kilometer langen Strecke von Görlitz bis Vacha sollen zudem aller 15 Kilometer Pilgerstäbe mit der Jacobsmuschel aufgestellt werden. Das war laut Pfarrer Dregennus auch in Schönfeld der Fall. Doch der vor drei Wochen am Funkmast aufgestellte Stab wurde gestohlen. Zum Glück wurde das bemerkt und es konnte gestern noch ein neuer in den Boden gesteckt werden.

Am 6. Juli 2003 war der ökumenische Pilgerweg feierlich eingeweiht worden und erfreut sich seither wachsender Beliebtheit. Viele Herbergen sind in den 15 Jahren am Weg entstanden – so in Tauscha in der Pension im Heidebogen, am Schloss Schönfeld und in Großenhain am Kirchplatz. „Unzählige Begegnungen haben diesen Weg zu einer Segensspur werden lassen“, so Initiatorin Esther Zeiher. (krü)

zur Startseite