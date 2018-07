Philharmoniker werden zum Chor 1 000 Besucher erleben die 15. Auflage der Filmmusik-Classics in Waldheim. Einige Überraschungen waren auch dabei.

zurück Bild 1 von 4 weiter Zum 15. Mal war die Vogtland-Philharmonie am Kreuzfelsen in Waldheim zu Gast, um „Sounds of Hollywood“ – die Filmmusik-Classics zu präsentieren. © André Braun Zum 15. Mal war die Vogtland-Philharmonie am Kreuzfelsen in Waldheim zu Gast, um „Sounds of Hollywood“ – die Filmmusik-Classics zu präsentieren.

Solist Johannes Pinter sorgte mit seiner Interpretation der Titelmusik von „Trolls“ für gute Laune.

Die Band „Vocamore“ stimmte das Publikum im Vorprogramm auf den Streifzug durch die Filmgeschichte ein.

Generalmusikdirektor Stefan Fraas schwang den Taktstock und führte auch als Moderator durch den Abend.

Waldheim. Zum 15. Mal wurde der Festplatz am Kreuzfelsen in Waldheim zur großen Orchesterkulisse. Rund 1000 Besucher waren gekommen, um sich unter freiem Himmel in die Welt der Hollywood-Filme und deren teilweise preisgekrönter Musik entführen zu lassen. „Es ist für uns mittlerweile eine liebgewordene Tradition, die Vogtland-Philharmoniker hier in Waldheim zu Gast zu haben“, freute sich Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP).

Die Vogtland-Philharmonie und ihr Dirigent Generalmusikdirektor (GMD) Stefan Fraas hatten einmal mehr eine bunte Mischung großer Filmmusiken mitgebracht. Die Philharmoniker nahmen die begeisterten Zuhörer mit auf eine Reise durch rund 80 Jahre Filmgeschichte. Gesanglich unterstützt wurde das Orchester von den Solisten Johannes Pinter und Jasmin Graf sowie dem Frauen-Trio „Voc A Bella“.

Zuvor wollte die Vorband „Vocamore“ das Publikum mit einem Unplugged-Programm ihrer Lieblingshits unter dem Motto „The Worlds Greatest“ – die weltgrößten Hits – auf den Klassik-Abend einstimmen. Tatsächlich streiften die Musiker, die sich nur für diesen Abend zusammengetan hatten, bunt durch die Welt der Rock- und Popmusik. Von Bruce Springsteen und Simply Red über Joe Cocker bis U2 coverten sie sich durch die Musikgeschichte. Mit dem Queen-Klassiker „Who wants to live forever“ aus dem Film „Highlander“ und der ewig populären Dirty-Dancing-Nummer „Time of my life“ gelang dem Quintett dann auch der Übergang zum Hauptthema des Abends: „Sounds of Hollywood“.

Für die Marbacherin Romy Backhaus war der Besuch der Filmmusik-Classics eine Premiere. „Eine Freundin hat mich überredet und ich bin gern mitgenkommen. Ich lasse mich einfach mal überraschen, was hier geboten wird“, sagte sie kurz vor Konzertbeginn. Auch Annett Siedlaczek und Michael Wolf aus Waldheim warfen vorher ganz bewusst keinen Blick ins Programmheft. Die beiden seien schon geübte Filmklassik-Besucher und wollten sich ebenfalls von der diesjährigen Musikauswahl überraschen lassen. „Ich mag Schnulzen, alles was romantisch ist“, verriet die 35-Jährige.

Im ersten Teil konnte sie sich noch nicht so richtig mit der dargebotenen Auswahl anfreunden. GMD Fraas eröffnete den Abend mit einem echten Hollywood-Klassiker „Lawrence von Arabien“, um dann fast in die Gegenwart zu den allgegenwärtigen Animations-Familien-Filmen zu wechseln. Manch einer stellte dabei überraschend fest, dass der Popohrwurm „Story of my life“ von der irischen Popband „One Direction“ tatsächlich zu dem Kinofilm „Alvin und die Chipmunks“ gehört.

Auch der Titelsong des Films „Trolls“, im Original gesungen von Justin Timberlake, sorgte für Gute-Laune-Stimmung im Publikum. Nichts zuletzt weil die Interpretation von Solist Johannes Pinter gut ankam. Stefan Fraas, der auch als Moderator durch das Programm führte, verriet, dass sein Lieblingsfilm und der dazugehörige Hauptdarsteller Tom Hanks als „Forrest Gump“ ist. Keine Frage also, dass er die Oscar-nominierte Filmmusik im diesjährigen Programm präsentieren wollte. Bombastisch tönte es bei der Melodie zum Film „Fluch der Karibik“, wobei die Philharmoniker sogar für kurze Zeit zu einem Chor avancierten.

Und spätestens bei den Zugaben, die das Publikum lautstark forderte, wurde es dann auch für das Waldheimer Pärchen romantisch. Mit ihrer Version des Titelsongs des Animationsfilms „Der Prince von Ägypten“ – im Original gesungen von Mariah Carey und Whitney Houston – sorgten die drei Sängerinnen von „Voc A Bella“ einmal mehr für Gänsehaut. Für den Abschluss des temperaturmäßig frischen Abends hatten sich die Akteure einen Song ausgesucht, den das Publikum aus ganzem Herzen mit- und zurückschmettern konnte: aus dem Abba-Film „Thank you for the Music“.

