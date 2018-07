Pferdehof durchsucht Die Kriminalpolizei hat am Mittwoch mit einem Großaufgebot ein Gehöft in Kamenz durchsucht. Zwei Männer stehen in Verdacht, Pferdepässe gefälscht zu haben.

© dpa

Kamenz. Die Kriminalpolizei hat am Mittwoch ganztägig einen Pferdehof in Kamenz durchsucht. Dieses geschah mit einer Vielzahl von Beamten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Görlitz auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses. Im Fokus standen zwei 68 und 49 Jahre alte Tatverdächtige. Die beiden Männer stehen im Verdacht, beim Handel mit Pferden gefälschte Equidenpässe, also Identitätsdokumente, benutzt zu haben.

Ermittler des Betrugsdezernates der Görlitzer Kriminalpolizeiinspektion durchsuchten mit Unterstützung der Reiterstaffel der sächsischen Bereitschaftspolizei mehrere Objekte und stellten verschiedene Beweismittel sicher. Zudem sichteten die Beamten die Equidenpässe von rund 150 Pferden und ordneten diese den verschiedenen Tieren zu. Dabei fielen erneut Ungereimtheiten auf, die in der weiteren Folge näher untersucht werden müssen. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, das Ergebnis der Untersuchungen bleibt abzuwarten“, so Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. (SZ)

zur Startseite