Parkplatz gesperrt An der Breiten Straße fallen 15 Stellplätze weg – allerdings nicht für immer.

Parken verboten: Am Montag wird der kurzfristig gesperrte Parkplatz an der Deutschen Bank aufgebaggert. Im Untergrund ist ein Kanal kaputt gegangen. © Sebastian Schultz

Riesa. Was ist denn hier los? Das wird sich mancher Autofahrer am Puschkinplatz gedacht haben: Seit Mittwoch ist der Parkplatz Breite Straße, direkt vor der Deutschen Bank, mit Verbotsschildern und Sperrbaken abgeriegelt. „Er musste wegen eines Kanaleinbruchs im unteren Bereich komplett gesperrt werden“, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler. Erst war ein Einbruch beim Abwasserkanal vermutet worden. Allerdings wurde der Anschluss zwischenzeitlich geprüft – und ist in Ordnung. Deshalb wird nun am Montag aufgegraben: Womöglich ist es ein alter Fernwärmekanal oder eine andere Versorgungsleitung. „Das klärt sich Montag oder Dienstag.“ (SZ/csf)

