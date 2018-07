Ottendorfer Badesaison kann jetzt losgehen Am Freitag wurde das Teichwiesenbad offiziell eröffnet. Ein Bad, das keine Wünsche offenlässt.

Kurz vor der offiziellen Eröffnung des Teichwiesenbades am Freitagnachmittag schaute sich Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald schon mal das sanierte Bad an. Damit beginnt nun für die Bewohner seiner Gemeinde die diesjährige Freibadsaison. © René Plaul

Ottendorf-Okrilla. Nun endlich ist auch in Ottendorf-Okrilla die Badesaison eröffnet worden. Am Freitag wurde das sanierte Teichwiesenbad offiziell eröffnet. Der Badebetrieb startet am heutigen Sonnabend ab 10 Uhr, täglich in der Zeit von 10 bis 19 Uhr können sich die Ottendorfer dem Vergnügen hingeben. Relaxen, schwimmen, planschen und sporteln, alles möglich. Selbstverständlich öffnet auch der Bad-Kiosk mit einem breiten Angebot für alle Hungrigen.

Wer das Bad betritt, schaut auf ein 50-Meter-Edelstahlbecken mit zwei Schwimmbahnen sowie zwei Sprungtürmen. Des Weiteren verfügt das modernisierte Bad über ein breites Durchschreitebecken, gewährt somit einen barrierefreien Zugang bis zum Schwimmbecken. Vor allem die Kids dürften sich über das neue Planschbecken freuen, das mit einer Minirutsche und einem Wasserigel ausgestattet ist. Die Liegeflächen, die eigentlich recht weitläufig sind in diesem Bad, sind es allerdings vorerst noch nicht. „Daran ist die langanhaltende Trockenheit schuld“, so Bürgermeister Michael Langwald. Der neue eingesetzte Rasen leide natürlich am fehlenden Regen. Daher habe man die Liegefläche in einigen Bereichen der Wiese eingeschränkt. Langwald: „Da wird man Badetücher etwas näher aneinanderlegen müssen“. Aber das dürfte den Badespaß auf gar keinen Fall trüben. Da ist sich Ottendorfs Bürgermeister Langwald ziemlich sicher. „Ich denke, es werden in den nächsten Tagen eine Menge Leute hierher kommen,“ zum einen, um mal zu gucken, wie es denn nun aussieht, das rundum sanierte Freibad, und zum anderen auch, weil man mit der Eröffnung des Teichwiesenbades sagen könne, dass „nun der Sommer für die Ottendorfer so richtig begonnen hat“, so Langwald weiter.

Denn zum Sommer gehört das Freibadvergnügen einfach dazu. Klar, man wäre natürlich gerne früher in die Badesaison gegangen, so Langwald weiter, aber die Sanierungsarbeiten hatten sich länger als gedacht hingezogen. Normalerweise geht die Saison in Ottendorf-Okrilla am 15. Mai los, endet in der Regel am 15. September. . Ob man die in diesem Jahr noch etwas verlängern werde, das sei natürlich auch vom Wetter abhängig. Aber auch das hat es im Ottendorfer Teichwiesenbad schon gegeben. Vor einigen Jahren sei das gewesen, erinnert sich Langwald, als der Oktober nicht nur „golden“, sondern auch mit für diesen Monat recht ungewöhnlich hohen Temperaturen ausgefallen sei, so der Bürgermeister. Der auch die Wasserqualität des Bades hervorhebt. In den vergangenen Jahren hatte man Oberflächenwasser genutzt, das allerdings sehr eisen- und manganhaltig ist. In diesem Jahr kommt das Wasser aus der Ottendorfer Trinkwasserleitung.

Eintrittspreise etwas angehoben

Wer sich jetzt das sanierte Teichwiesenbad anschaut und sich dabei noch vor Augen hält, wie dieses Bad vor zwei Monaten aussah, kann schon ein wenig ins Staunen kommen. Zwischen aufgetürmten Erdhügeln und freiliegenden Rohren sah man damals zahlreiche Bauleute herumwerkeln. Fühlte sich so mancher an eine Mondlandschaft erinnert. Aber das ist ja nun alles Geschichte. Mit den neu gepflanzten Bäumchen und dem frisch aufgelegten Grün lädt das Bad geradezu zum Entschleunigen ein. Die Eintrittspreise sind etwas höher, was man jedoch verstehen muss, denn die Gemeinde hat bisher schon einiges an Geld in die Sanierung des Freibades gesteckt. Auch für die Unterhaltung muss Ottendorf-Okrilla aufkommen. Es fallen jährlich rund 320 000 Euro an Betriebskosten an.

Wer in diesen Tagen hin und wieder einen Blick auf den Wetterbericht warf, dürfte sich angesichts der hochsommerlichen Temperaturen sicher vor allem nach einem sehnen: nach Abkühlung. Die gibt es für nun für die Ottendorfer. Mit der Eröffnung des Teichwiesenbades haben sich für die Bewohner auch die Freizeitmöglichkeiten im Sommer erhöht. Denn im Bad wurden etwa ein Beachvolleyballfeld und ein Spielplatz geschaffen, wird dort Schwimmunterricht angeboten. So ist das Teichwiesenbad von Ottendorf-Okrilla wieder zu einem Ort für kleine und große Sommermärchen geworden.

