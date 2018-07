Ottendorf-Okrilla feiert Jubiläum Schon seit 65 Jahren gehen die Sportler am Rand von Dresden auf Korbjagd. Am 1. September gibt es die entsprechende Fete.

In Ottendorf wird seit 65 Jahren Basketball gespielt. © dpa

Basketball. Seit nun bereits 65 Jahren wird in Ottendorf-Okrilla Basketball gespielt. Schon länger laufen die Vorbereitungen auf die Jubiläumsveranstaltung, die am Sonnabend, dem 1. September, über die Bühne gehen soll. Roland Hempel vom Organisationsteam des BC Ottendorf-Okrilla: „Unser Verein möchte diesen Anlass nutzen, um mit vielen der ehemaligen und den aktuellen Mitgliedern bei verschiedenen Aktivitäten dieses kleine Jubiläum zu begehen.“

So gibt es am 1. September in und vor der Sporthalle Karpen in Ottendorf-Okrilla ein umfangreiches Programm. Von 10 bis 13 Uhr steigt zunächst ein Familienturnier. Hempel: „Damit wollen wir vor allem unseren Jüngsten der Altersklassen U 8 bis U 12 einen Wettbewerb bieten.“ Eine Mannschaft sollte aus drei bis fünf Kindern, Jugendlichen, Eltern und Großeltern einer Familie bestehen. Der Zusammenschluss von mehreren Familien ist möglich. Gespielt wird nach den Basketballregeln nach dem Modus „Drei gegen drei“ auf einen Korb. Die Spieldauer beträgt – abhängig von der Zahl der Teams – zehn Minuten.

Nach dem Mittagessen gegen 12 Uhr beginnt um 13.30 Uhr ein Mixturnier, das gegen 16 Uhr zu Ende geht. Ab 15 Uhr werden Kaffee und Kuchen serviert und ab 18 Uhr folgt noch eine Abendveranstaltung. „Mit geselligem Beisammensein im Zelt“, wie Roland Hempel weiter berichtet. Das Mixturnier findet übrigens ab der Altersklasse U 14 bis hin zu den Senioren statt. Die Teams werden vor Ort zusammengestellt und die Spielzeit beträgt zweimal zehn Minuten. „Für Verpflegung für Mitmacher und Gäste wird gesorgt“, sagt Hempel und ergänzt: „Erzählt euren Freunden von dem Event. Wir freuen uns auf rege Teilnahme!“ Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des BCO. (SZ)

