Oschatzer Straße gesperrt Die Oewa Wasser und Abwasser GmbH beginnt mit der Sanierung der Abwasserleitungen in Ostrau.

Symbolbild © SZ/Archiv

Ostrau. Am Montag beginnen die vom Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal und der Oewa Wasser und Abwasser GmbH geplanten Arbeiten in der Oschatzer Straße in Ostrau. Wie Projektleiter Olaf Starke dem DA mitteilte, wird es sich dabei zunächst um Vorbereitungen handeln. „Die Straßensperrungen werden aufgestellt. Die eigentlichen Arbeiten sollen drei bis vier Wochen dauern“, so Starke.

Die Oewa übernimmt im Auftrag des AZV die Sanierung der Abwasserleitungen. „Ostrau liegt in einer Trinkwasserschutzzone. Es darf also kein Abwasser aus den Rohren austreten, weshalb wir diese nun erneuern. Das geschieht sowohl in offener als auch geschlossener Bauweise.“ Insgesamt 780 Meter Kanäle müssen dabei in der Oschatzer Straße verlegt werden, davon 580 Meter in offener Bauweise.

Zunächst wird jedoch lediglich ein Teilbereich von 40 Metern saniert, den die Oewa im Anschluss an die Arbeiten in der Anliegerstraße hinter den Neubauten an der Oschatzer Straße übernimmt. Danach rücken sie vorerst weiter in die Ernst-Thälmann-Straße, wo weitere 40 Meter Rohre neu verlegt werden. (DA/mie)

