Ortsvorsteher knipst das Licht in Biehain an Weil zwei Straßenlampen fehlen, spendiert Jörg Koltermann aus der eigenen Tasche eine Solarleuchte. Kostenpunkt: knapp 1 400 Euro.

Über ein Solarpaneel bekommt diese Straßenlampe die notwendige Energie. Sie leuchtet eine Straße am Ortsende von Biehain aus. © André Schulze

Als Ortsvorsteher hat Jörg Koltermann die Probleme in seinem Dorf beständig auf dem Schirm. Auch das zweier Familien in der Kaltwasser Straße, deren Wohnhäuser am Ende von Biehain nachts bisher völlige Dunkelheit umgab. Der Grund: Die nächste Straßenlampe steht zu weit entfernt, um noch einen Lichtstrahl ans Ende der Gemeinde zu schicken. Daraufhin machte sich Koltermann zusammen mit dem Horkaer Elektromeister Volker Matthes dafür stark, probeweise eine Solarleuchte einzusetzen. „Im Januar und Februar hatten wir eine vierwöchige Testphase – sozusagen mit dem Winterpaket. In einer Zeit, wo es sowieso nicht so viel Energie für das Solarpaneel gibt.“ Die aber reichte offenbar, um Koltermann und die Anwohner zu überzeugen. „Die ganze Sache war so ergiebig, dass fast die ganze Nacht über das Licht auf die Straße fiel“, erzählt der Ortsvorsteher über sein Experiment. Für ihn stand deshalb fest: „Es wäre idiotisch gewesen, hätten wir die Lampe wieder abgebaut, nur weil sie keiner dauerhaft bezahlen kann. Denn im Horkaer Haushalt war kein Geld dafür eingeplant.“ Koltermann schaute deshalb auf sein Extra-Konto, auf dem seit 2009 Aufwandsentschädigungen von monatlich 78 Euro eingehen, die ihm in seiner Funktion als Ortsvorsteher zustehen. Nachdem knapp 1 400 Euro überwiesen waren, war klar: Biehain wird an der Kaltwasser Straße auch weiter nachts durch eine Solarlampe erleuchtet. „Natürlich kann das keine endgültige Lösung sein, denn irgendwann muss hier mal eine richtige Straßenlampe her.“ Doch wann sich Horka die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Biehain leisten kann, vermag keiner mit Bestimmtheit zu sagen. „Die Anlage wurde in den 1970er Jahren gebaut. Vor allem die alten Alu-Kabel machen uns heute sehr zu schaffen. Sobald eins bricht, geht in einem Drittel des Dorfes das Straßenlicht aus“, benennt Koltermann das Dilemma. Außerdem sei der Stromverbrauch für heutige Verhältnisse viel zu hoch. Die Kostenberechnung für eine neue Straßenbeleuchtung liege zwar vor. Zahlen nennen will der Ortsvorsteher aber nicht: „Das ist zu früh“, schränkt er mit Blick auf den künftigen Haushalt ein.

Von den betroffenen Anwohnern in der Kaltwasser Straße habe es Lob gegeben, freut sich Koltermann. „Sie sehen die Solarleuchte als ersten Schritt. Denn so laufen sie nicht mehr komplett ins Dunkle hinein, sondern haben wenigstens ein bisschen Helligkeit zur Orientierung.“

