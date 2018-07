Open Air-Kino mit Riesenleinwand

Schon bald kann man hier nicht mehr nur einkaufen, sondern auch Filme schauen. © Thorsten Eckert

Radeberg. Platz ist genug: Für eine Riesenleinwand, für -zig Liegestühle und für mehrere Autos. Am Edeka-Markt in Radeberg steigt am Freitag, dem 24. August, eine Sommerfilmnacht. Einlass ist ab 19.30 Uhr, um 21 Uhr beginnt der Film. Organisiert wird der Abend von Edeka, den Autohäusern Franke und Silberberg und der SZ. „Wir werden die Leinwand auf dem hinteren Teil des Platzes errichten. Davor kommen dann zahlreiche Liegestühle hin, auf denen es sich die Besucher gemütlich machen können“, sagt Mitorganisator John Scheller. Filmfans können den Streifen aber auch in einem nagelneuen VW oder Skoda genießen. Die werden von den Autohäusern Franke und Silberberg bereitgestellt. Dazu bietet Edeka Köstlichkeiten vom Grill an, beispielsweise leckeres Hüftsteak. „Aber Crepes und Salate sind zu haben. Auch eine Cocktailbar mit günstigen Preisen wird geöffnet sein“, sagt John Scheller. Dort können Besucher ihre Gutscheine einlösen. Denn der Eintrittspreis setzt sich aus fünf Euro für das Kino und 20 Euro für „Verzehrgutscheine“ zusammen. Interessenten sollten sic allerdings sputen. Es werden nur 250 Tickets verkauft. „Von ähnlichen Veranstaltungen wissen wir. Die sind schnell weg“, sagt er

Nur 250 Tickets zu haben

Das Beste dabei: Besucher können sich ihren Lieblingsfilm selbst auswählen. Entweder „Mamma Mia! Here we go again“, „Fack ju Göthe 3“, „La La Land“ oder „Weit“. Im Internet können alle Filmfans abstimmen. Der Streifen mit den meisten Klicks wird dann am 24. August gezeigt. Bis Donnerstag, dem 12. Juli, ist eine Stimmabgabe möglich. „Mamma Mia! Here we go again“ ist die Fortsetzung des Musical-Hits Mamma Mia! aus dem Jahr 2008, der wiederum auf dem gleichnamigen Werk von ABBA basiert. Diesmal verschlägt es Meryl Streep und Co. allerdings in die wilden 1970er Jahre. Bei „Fack ju Göthe 3“ stehen die Schüler der Goethe-Gesamtschule um Chantal endlich kurz vor dem Abitur. Auch diesmal eskalieren die Pubertiere mal wieder und lassen ihren Frust über eine Berufsberaterin freien Lauf. Bei „La La Land“ stehen zwei hoffnungslose Träumer: Mia (Emma Stone) und Sebastian (Ryan Gosling) im Mittelpunkt. Sie versucht, sich als Schauspielerin in Los Angeles einen Namen zu machen, leidet aber unter ihrer großen Einsamkeit. Natürlich gibt es ein Happy End. Im Film „Weit“ zieht das junge Paar Patrick und Gwen mit dem Rucksack um die Welt. Das Ziel ist es, nicht mehr als fünf Euro am Tag auszugeben. Lieblingsfilm entdeckt? Dann Stimme abgeben. Anschließend steigt eine Party. Bei DJ-Musik und kühlen Getränken können Besucher den Abend ausklingen lassen. Die Tickets gibt es bei Edeka Scheller, Pulsnitzer Straße 33 in Radeberg. (SZ)

www.sz-link.de/Sommerkino

