Oldtimer knattern durch die Region Auf große Ausfahrt gehen die Teilnehmer des BMW-Rohrrahmen-Treffens. Gegen 12.30 Uhr ist Station an den Seeterrassen Kriebstein geplant.

Oldtimer¨– wie auf dem Symbolfoto in Roßwein – begeben sich am Sonnabend auf große Ausfahrt. © DA-Archiv

Waldheim/Kriebstein/ Roßwein. Die Teilnehmer des BMW-Rohrrahmen-Treffens an der Talsperre Kriebstein begeben sich am Sonnabend auf große Ausfahrt. Die etwa 70 Starter nehmen eine Strecke von etwa 130 Kilometern Länge in Angriff. Start ist um 9 Uhr an der Jugendherberge Falkenhain. Zwischen 9.10 und 9.45 Uhr rollen die Oldtimer durch Waldheim. Gegen 10.15 Uhr werden sie Roßwein erreichen, wo die Oldtimerfahrer über die Äußere Wehrstraße nach Gleisberg und von dort nach Etzdorf knattern. Für 12.30 bis 14.30 Uhr an den Seeterrassen Kriebstein eine Mittagspause geplant. (DA/fk/sig)

zur Startseite