Offene Ohren für die Bücherwürmer

Pia Gutsche fühlt sich in der Hoyerswerdaer Stadtbibliothek richtig zu Hause. Zurzeit absolviert sie hier einen Freiwilligendienst.Foto: KD

Die Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek Hoyerswerda versorgt Menschen jeden Alters mit Medien, die Unterhaltung von Krimi bis Musik oder unterschiedlichste Sachinformationen bieten. Den Besuchern genau zum gewünschten Titel zu verhelfen oder Kinder ans Lesen und die Nutzung einer Bibliothek heranzuführen, sind genau die Aufgaben, die Pia Gutsche richtig Freude machen. Seit März 2018 arbeitet sie über den in Sachsen und einigen anderen Bundesländern bestehenden „Freiwilligendienst aller Generationen“ (FdaG) in der Einrichtung und wird ab September die Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste beginnen.

So glatt wie das hier klingt, verlief der Weg der 21-Jährigen nach ihrem erfolgreich bestandenen Abitur 2016 aber nicht. Das Mädchen aus der Gemeinde Elsterheide absolvierte bis zum Sommer 2017 in der Stadtbibliothek ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst, um sich beruflich in Richtung Medien zu orientieren. Im Oktober dieses Jahres begann sie in Leipzig das Studium Buchhandel/Verlagswirtschaft, mit dem sie nach drei Jahren im Management eines Verlages oder einer Zeitung hätte arbeiten können. Schnell bemerkte Pia Gutsche aber, dass dieser Berufsweg nicht der für sie passende ist.

Im März 2018 war sie deshalb froh, wieder zu den Kollegen in die Hoyerswerdaer Bibliothek und zu deren Nutzern zurückkehren zu können, „denn hier fühle ich mich zuhause“. Als Freiwillige hilft sie jetzt 20 Stunden pro Woche in der Öffentlichkeitsarbeit und betreut Stationen bei großen Veranstaltungen wie der Welttag des Buches oder Spieleabende. Pia Gutsche ist auch in die Organisation und Vorbereitung von Veranstaltungen mit Kita-Kindern und Schülergruppen eingebunden. Sie erklärt dazu: Die Gäste wünschen sich eine Vorlesestunde oder eine Bücherrallye zu einem Thema und dieses wird auf kreative Weise mit den Medien der Bibliothek umgesetzt. Auf die Lehre nach ihrem Freiwilligendienst ist die junge Frau schon gespannt, denn sie will den Beruf, der hinter ihrer jetzigen Hilfstätigkeit steht, gern richtig erlernen.

Zu dem weniger bekannten FdaG kam Pia Gutsche über einen Mitarbeiter der Zoo, Kultur & Bildung Hoyerswerda gGmbH, der sie zum Team Freiwilligendienste der Awo Sachsen vermittelte. Für sie und die anderen Teilnehmer ab 18 Jahren aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz ist in Dresden die Koordinatorin Martina Kunert zuständig. Sie erklärt, dass jeder Ehrenamtliche eine monatliche Aufwandsentschädigung von 150 Euro erhält und an vom Träger organisierten Bildungstagen teilnimmt. Sozialversicherungspflichtig ist die Beschäftigung nicht, sie bietet eher die Möglichkeit, eine Übergangszeit bis zum Beginn einer Ausbildung oder zum Einstieg in einen neuen Job sinnvoll zu füllen. Die Einsatzzeit pro Woche beträgt 8 bis 20 Stunden, und auch Rentner können sich für andere im Zeitraum von 6 bis 24 Monaten engagieren, sagt Martina Kunert.

Weitere Informationen zum FdaG sind der Internetseite www.engagiert-dabei.de zu entnehmen.

