Octavia verschwindet über Wanderweg nach Tschechien

Symbolbild. © dpa

Waltersdorf. In Waltersdorf wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr ein fünf Jahre alter Skoda Octavia gestohlen. Er verschwand nach Angaben eines Polizeisprechers von einem Grundstück an der Hauptstraße. Das graue Fahrzeug mit dem Kennzeichen GR-DE 379 hatte nach Einschätzung des Eigentümers einen Zeitwert von etwa 12 000 Euro.

Wie die Polizei weiter berichtet, sei der Octavia mit hoher Wahrscheinlichkeit die Beute grenzüberschreitender Kfz-Kriminalität geworden. Zeugen hätten beobachtet, wie der Pkw nach dem Diebstahl über einen Wanderweg in Richtung Tschechien gefahren sei. (szo)

