Obermarktcenter rückt näher Ein Unternehmen aus Radeburg richtet demnächst die Baustelle ein. Mit der Fertigstellung ist aber erst 2019 zu rechnen.

Auf der Fläche in Waldheim soll das Obermarktcenter entstehen. Der Bau könnte demnächst beginnen. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP): „In den nächsten Tagen wird es zur Einrichtung der Baustelle kommen“. © André Braun

Waldheim. Nach den Worten von Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) könnte es mit dem Bau des Obermarktcenters ziemlich bald losgehen. „In den nächsten Tagen wird es zur Einrichtung der Baustelle kommen“, sagte Ernst. Ob das nun schon in der nächsten oder übernächsten Woche passiert, darauf wollte sich das Waldheimer Stadtoberhaupt nicht festlegen. Immerhin konnte er aber verkünden, dass die Drogeriekette Rossmann, die das Gelände im Januar dieses Jahres von der Firmengruppe Krause erworben hatte, den Auftrag an die Schneider Systembau GmbH aus Radeburg vergeben hat. Damit setzt Rossmann auf eine bewährte Zusammenarbeit. Auf ihrer Internetseite verweist die Baufirma auf Märkte in Marienberg, Wiesentheid, Werneuchen und Landsberg, die sie für die Drogeriekette gebaut hat. „Weitere Bauvorhaben sind bereits avisiert“, heißt es wörtlich.

In der vergangenen Woche habe es eine Beratung an der Baustelle am Obermarkt gegeben, bei der Einzelheiten abgestimmt worden seien, sagte Steffen Ernst. Die Statikprobleme des Nachbarhausgiebels, an den sich der Neubau anschließen soll, hätten bei dieser Zusammenkunft keine Rolle gespielt. Im vergangenen Jahr war festgestellt worden, dass der Giebel nicht weit genug gegründet ist (DA berichtete). Da der Giebel bei der Beratung nicht erwähnt wurde, geht der Bürgermeister davon aus, „dass zusammen mit dem Planungsbüro eine Lösung gefunden worden ist.“

Die Drogeriekette Rossmann hatte zunächst von einem Baubeginn im März oder April dieses Jahres gesprochen, dann jedoch als Termin „Juli oder August“ genannt. Gründe für die Verzögerung gebe es keine, hatte im April Josef Lange von der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Rossmann auf eine Anfrage des Döbelner Anzeigers geantwortet. „Es ist ein normaler Bauablauf“, so Lange. Mit dem späteren Beginn ist auch die ursprünglich geplante Eröffnung zum Ende dieses Jahres nicht zu schaffen. „Die Eröffnung ist für das zweite Quartal 2019 geplant“, sagte der Pressesprecher dazu.

Die Geschichte des Obermarktcenters hat bereits im Jahr 2006 begonnen. Der Bau sollte im Juni desselben Jahres und die Eröffnung sechs Monate später erfolgen. Doch immer wieder gab es Schwierigkeiten, unter anderen mit Genehmigungen. Das alte Amtsgericht, an dessen Stelle das Obermarktcenter gebaut werden soll, wurde erst Anfang 2008 abgerissen. Seitdem liegt das Gelände brach. In den darauffolgenden Jahren wechselte mehrmals der Bauträger.

Die geplante Nutzung des Obermarktcenters hat sich im Laufe der Zeit ebenfalls verändert. Seit geraumer Zeit steht fest, dass die Drogeriekette Rossmann und der Textilhändler NKD das Gebäude nutzen. Gleich geblieben ist immer die Nutzung des Obergeschosses. Dort sollen Büros untergebracht werden. Insgesamt sind rund 50 Parkplätze auf dem Grundstück des neuen Einkaufscenters geplant, das sich vom Obermarkt bis zur Zschopau zieht. Im vergangenen Jahr hatten Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie nach historisch wertvollen Gegenständen gegraben, waren aber nicht fündig geworden.

