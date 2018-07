Oberbürgermeister legt Veto beim Haushalt ein Noch im Juli soll es in Weißwasser eine Sondersitzung des Stadtrats zu den strittigen Punkten geben. Einigung ungewiss.

Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch © jens trenkler

Fristgemäß hat am Mittwoch Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) Einspruch beim Landkreis Görlitz, genauer gesagt bei der Kommunalaufsicht, gegen den städtischen Haushaltsbeschluss eingereicht. Das bestätigte der Landkreis auf Nachfrage. Der Etatbeschluss war vor etwas mehr als einer Woche nach zäher Debatte und vielen Änderungen mehrheitlich verabschiedet worden. „Es geht nicht um alle Beschlüsse der Ratssitzung, sondern um einzelne Anträge der Stadträte zum Haushalt“, erklärte Pötzsch auf Nachfrage. Aus dem Rathaus heißt es, es gehe um die Zurückstellung von Investitionen, den Einstellungsstopp für die Stadtverwaltung oder um Gewinnausschüttungen kommunaler Unternehmen an die Stadt. Voraussichtlich für Donnerstag, den 19. Juli, wird erneut eine Ratssitzung einberufen. Eine Sondersitzung, so schreibt es die sächsische Gemeindeordnung für den Fall vor, dass ein Oberbürgermeister Einspruch gegen Beschlüsse des Stadtrats erhebt. „Dabei werden dann ausschließlich die strittigen Punkte behandelt“, erläutert Stadtjustiziarin Esther Liebal das Prozedere.

Gravierende Folgen der Beschlüsse

Die Konsequenzen einiger Anträge der Räte aus der jüngsten Sitzung sind nämlich gravierend: Da wäre beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr, die seit 3. Juli ohne Wehrleiter dasteht. Bis Ende 2017 war Gerd Preußing Stadtwehrleiter. Er ist nun als stellvertretender Kreisbrandmeister eingesetzt, verlässt also die Stadtverwaltung in Richtung Landkreis. Sein Posten als Referatsleiter Technischer Service der Stadt soll nach dem Willen der Stadträte nicht nachbesetzt werden. Wer sich nun um Wirtschaftshof, Friedhof oder um die Wartung technischer Anlagen wie Springbrunnen kümmert, ist völlig offen.

Marcel Nestler war Ende 2017 kommissarisch als Stadtwehrleiter eingesprungen. „Ich kann es nur ein halbes Jahr machen“, hatte er von Anfang an erklärt. Deshalb steht die Stadtwehr nun ohne Chef da. „Wir brauchen eine feste Struktur bei der Feuerwehr“, forderte der stellvertretende Wehrleiter Sven Müller gegenüber dem TAGEBLATT. Er wisse zwar, dass es auf die ausgeschriebene Stelle des Wehrleiters eine Bewerbung gegeben habe und auch Gespräche stattgefunden hätten, passiert sei danach aber nichts. „Wir haben uns, ehrlich gesagt, bei der Debatte um Personalkosten nicht getraut, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen“, begründete der Oberbürgermeister. Dabei hatte der Stadtrat bereits im Oktober des vergangenen Jahres den Brandschutzbedarfsplan inklusive einer Reihe von Personalentscheidungen und Folgekosten für die kommenden Jahre verabschiedet. Und dennoch gilt – womöglich auch für die Feuerwehr – seit der vorigen Woche ein vom Rat beschlossener Einstellungsstopp. „In begründeten Einzelfällen“, darauf hatten sich die Räte mehrheitlich geeinigt, könne ausnahmsweise eine Einstellung durch das Rathaus vorgenommen werden. Allerdings blieb dabei offen, wann und unter welchen Umständen sich die Verwaltung diese Ausnahmeregelung zunutze machen könne.

Zumindest bei Kita-Erziehern dürfte eine solche Ausnahmesituation vorliegen. Denn der Gesetzgeber schreibt genau vor, wie viele Erzieher in Abhängigkeit von den Kinderzahlen in Kitas beschäftigt werden müssen. Darauf hatte Torsten Pötzsch während der Haushaltsdebatte ausdrücklich hingewiesen, nachdem Stadtrat Thomas Krause (CDU) in Namen seiner Fraktion den Antrag zum Einstellungsstopp für die Stadtverwaltung nochmals bekräftigt hatte. Nach Aussage des OB müsste Weißwasser vier Erzieher einstellen. Ob wegen der Deckelung der Personalkosten bei einer Einstellung der Erzieher dann Rathausmitarbeiter entlassen werden sollen, wollte Referatsleiterin Ina Kokel wissen. Eine Antwort blieben ihr die Räte schuldig.

Dieser Streit um Personalausgaben und Einstellungsstopp hat eine erste, wenig erfreuliche Konsequenz, wie Torsten Pötzsch bestätigte. „Einen Nachfolger für unseren EDV-Mitarbeiter, der im Oktober in den Ruhestand geht, hatten wir bereits fast unter Vertrag. Nun hat er abgesagt“, so der OB. Damit steht die Stadtverwaltung im Herbst ohne Netzwerkadministrator da. Unklar ist zudem, ob unter die vom Stadtrat beschlossene Ausnahmeregelung auch jene beiden Mitarbeiter fallen, die die Stadt einstellen und an der Sächsischen Hochschule für Verwaltung ausbilden lassen wollte. Lange habe man um die beiden Plätze in Meißen gekämpft, gab Torsten Pötzsch im Stadtrat zu bedenken. Andreas Friebel (Klartext) unterstützte ihn darin. „Es ist grundsätzlich wichtig, dass die Stadt beim Personalnachwuchs aus der Hüfte kommt“, sagte er.

Fördermittel zurückgeben

Ebenfalls zu schaffen machen der Stadtverwaltung die von der Fraktion der CDU beantragten und mehrheitlich beschlossenen Kürzungen bei den Investitionen. Der Vorschlag von Baureferatsleiter Thomas Böse, eine pauschale Summe festzulegen statt die einzelnen Objekte zu streichen, fand kein Gehör. Am gestrigen Donnerstag waren Vertreter des Sächsischen Finanzministeriums in Weißwasser, um Klarheit über die Finanzierung von geförderten Projekten in der Stadt zu schaffen. „Wir haben alles besprochen“, erklärte Pötzsch am Donnerstag – mit dem Wissen, nun ein Teil bereits erhaltener Mittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) zurückgeben zu müssen. Es bleibe dennoch viel Arbeit, so Pötzsch, denn für verbliebene Vorhaben – wie etwa den Grünzug am Jahnpark oder neue Gebäude für die Waldeisenbahn Muskau in Weißwasser – müssen Konzepte bis zur dritten Planungsphase fertiggestellt werden.

Stadträte freuen sich über Beschluss

Unterdessen erklären Stadträte der CDU, SPD, Der Linken sowie Stadtrat Silko Hoffmann (parteilos) in einer gemeinsamen Mitteilung: „Wir freuen uns, dass nach fast endlosen Diskussionen letztlich mit einer stabilen Mehrheit der Haushaltsbeschluss 2018 für Weißwasser beschlossen wurde.“ Man sei froh darüber, dass „mindestens weitere 200 000 Euro durch Einsparungen im Personalbereich in 2018 erreicht werden“ konnten. „Hierbei ist es wichtig darauf zu verweisen, dass keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen sollen“, so Ronald Krause (SPD) im Namen der genannten Fraktionen. Das beschlossene Einstellungs- und Wiederbesetzungsverbot verleihe dem seit Jahren bekundeten Willen des Stadtrats nach Einsparungen im Verwaltungsbereich Nachdruck. Man sei sich bewusst, dass mehrere Mitarbeiter demnächst in den Ruhestand gehen. Das eröffne „die Möglichkeit eines Personalabbaus ohne Sozialplan und Kündigungen“.

Dabei verschwiegen aber wird, welche Aufgaben die Stadtverwaltung nun nicht mehr wahrnehmen soll. Stattdessen verweist man darauf, dass die Verwaltung aufgefordert sei, „diese Chance zu ergreifen“. Allen Stadträten sei ferner bewusst, dass der beschlossene Etat noch immer nicht ausgeglichen sein wird. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass die Rechtsaufsicht die Genehmigung für den Haushalt nicht erteilt. Kommunalamtsleiter Karl Ilg dazu: „Der Landkreis Görlitz wird die Haushaltssatzung prüfen, sobald sie vorgelegt wird.“

