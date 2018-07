Nur noch acht Schiffstouren Der niedrige Wasserstand der Elbe stoppt die Dampferflotte. Die Verantwortlichen hoffen auf Wasser aus Tschechien.

Eine Kette liegt im ausgetrockneten Flussbett am Ufer der Elbe vor der Kulisse der Altstadt. Die wegen des anhaltend trockenen Wetters niedrigen Pegelstände an der Elbe beeinträchtigen Schifffahrt. © Sebastian Kahnert / dpa

Dresden/Radebeul. In der Sächsischen Schweiz geht nichts mehr und in Dresden wird der Fahrplan immer dünner: Das Angebot der Dampferflotte weist für den Freitag nur noch acht Fahrten aus, sieben sogenannte Stadtfahrten vom Terrassenufer bis zum Blauen Wunder und zurück sowie eine Dixielandfahrt nach Pillnitz. Die Tickethäuschen in Pillnitz, Pirna, Rathen, Königstein und Bad Schandau sind geschlossen, die Flotte fährt nicht mal mehr mit halber Kraft. Mehr lässt der Wasserstand der Elbe nicht zu.

Bei 63 Zentimetern stand der Pegel am Donnerstagmittag. Laut der Vorhersage der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSA) fällt er weiter und erreicht am Freitag gerade so die 60-Zentimeter-Marke. Robert Rausch, Sprecher und Marketingchef der Flotte, verbreitet dennoch Optimismus und verweist dabei auf Pegelprognosen aus Tschechien. Dort wird kein so drastischer Rückgang des Wasserstandes vorausgesagt. Daraus hat Rausch hergeleitet, dass auch am Wochenende Dampfer fahren können.

Ab wann die Schiffe gar nicht mehr fahren, wollte der Marketingchef der Flotte nicht sagen. Die Dampfer Leipzig und Diesbar könnten bei Niedrigwasser am längsten fahren, sagte der Flottensprecher. Es gebe unterschiedliche Prognosen vom WSA und aus Tschechien, die Dampfschifffahrt verlasse sich aber auf die aus dem Nachbarland, die keinen so starken Niedergang des Pegels vorhersagen.

Das größte Problem ist der Wasserstand an den Anlegestellen oberhalb und unterhalb von Dresden. In Heidenau und Diesbar können schon seit Tagen keine Schiffe mehr stoppen, es ist für sie zu flach am Anlegeponton. Weitere Stationen können folgen. Am Terrassenufer gibt es dieses Problem nicht. „Wir haben an allen Anlegestellen baggern lassen“, sagt Rausch. Dort sei es teilweise tiefer als in der Fahrrinne.

