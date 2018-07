Noch mehr Pfusch am Bau Die 100-Millionen-Euro-Marke beim Dresdner Kulturpalast ist überschritten. Die Rechnungsprüfer haben einige Mängel gefunden.

Zur Eröffnung im April 2017 kamen tausende Dresdner. Der Umbau des Kulturpalastes kostete deutlich mehr Geld als geplant, besagt ein neuer Bericht. © ronaldbonss.com

Wenn aus geplanten 81,5 Millionen Euro knapp 103 Millionen Euro werden, dann hat die Stadt Dresden den Kulturpalast umgebaut. Die 100-Millionen-Euro-Marke ist endgültig geknackt. Das geht aus dem neuen Bericht der Rechnungsprüfer hervor, der der SZ vorliegt. Die Prüfer listen eine ganze Reihe an Mängeln auf, die zu den Mehrkosten geführt haben.

Demnach wurde bereits bei der Planung gepfuscht und die Aufträge vergeben, ohne dass die Pläne fertig waren. Deswegen musste während des Baus ständig umgeplant werden. Die Nutzer, also Philharmonie, Bibliothek und Herkuleskeule, hatten Extra-Wünsche und der Denkmalschutz stellte Forderungen, die im Nachhinein eingearbeitet werden mussten. Dadurch wurde das Vorhaben teurer. Da die Substanz des 1969 eröffneten Kultis vorab nicht ausreichend untersucht wurde, kam es laut den Prüfern zu „erheblichen Bauablaufstörungen mit Bauzeitverzügen bis zu acht Monaten“. Dazu kamen „Mängel im Projekt- und Baustellenmanagement“, wegen „mangelhafter Terminplanung und Terminkoordinierung“.

In den Verträgen suchten die Prüfer auch vergeblich nach einer „koordinierten Terminplanung“. Vorgaben zu wesentlichen Vorgängen gab es nicht, nicht einmal der Beginn der Inbetriebnahme wurde vertraglich fixiert. Das führte am Ende dazu, dass der Bauablauf beschleunigt wurde, als der 28. April 2017 immer näher rückte – die Einweihung des umgebauten Kultis. Allein für die Beschleunigung der Arbeiten verlangten die Baufirmen 4,6 Millionen Euro zusätzlich. Generell wurden die Nachträge, mit denen die Firmen dann kamen, „nachlässig“ geprüft, so die Prüfer. Es fehlten Prüfberichte der Fachbauleitungen. Obwohl anders vereinbart, wurden keine Vergleiche aufgeführt, welche Leistungen die Firmen hätten erbringen sollen und welche sie erbracht haben. „Die Mehrkosten hätten geringer ausfallen können“, ist das Fazit der Prüfer. Mehrkosten wurden bestätigt, um den Eröffnungstermin nicht zu gefährden, heißt es im Bericht.

Zudem wurden Aufträge vergeben, ohne vorher einen Preiswettbewerb durchzuführen. Das heißt, es wurden Leistungen am Ende zu teuer eingekauft, weil die Zeit fehlte, mehrere Angebote einzuholen und zu vergleichen. Laut den Prüfern erhielten sogar Dumpingangebote – also Angebote, bei denen erkennbar ist, dass die Kosten nicht reichen werden – den Zuschlag, obwohl dies laut den Vergabevorschriften der Stadt ausdrücklich verboten ist. Es kam zu Nachforderungen, die hätten vermieden werden können.

Für die Reinigung der Baustelle und die Entsorgung des Schutts war klar vereinbart, dass die jeweiligen Firmen dies täglich selber erledigen. So stand es in den Verträgen. Doch die Bauüberwachung für den Kulti ordnete eine externe zentrale Abfallentsorgung und eine tägliche Baustellenreinigung an. Eine Ausschreibung dafür gab es nicht und es wurde auch nicht mit den Baufirmen vereinbart, dass sie sich daran beteiligen sollen. Dieser Alleingang kostete 1,1 Millionen Euro extra. Zwar strichen die Planer bei den Rechnungen der Baufirmen den Anteil dafür. Doch die Firmen widersprachen meist und die Kommunale Immobilien Dresden (KID), die den Kulti für die Stadt umgebaut hat, musste nachzahlen.

Die Prüfer fordern nun, dass künftige Bauvorhaben vorher ordentlich geplant werden. Dann können alle Details vorher und Termine klar vereinbart werden. Es kommt nicht dazu, dass Aufträge doppelt vergeben und abgerechnet werden. Dumpingangebote sollten generell nicht angenommen werden. In einigen Fällen, empfehlen die Prüfer, Rechnungen nochmals zu prüfen und gegebenenfalls Geld zurückzufordern, da Fehler gemacht wurden.

KID-Chef Axel Walther sagt. „Die getroffenen Feststellungen sind grundsätzlich nicht falsch.“ Dann führt er auf zweieinhalb Seiten aus, dass die beauftragten Architekten von der KID schon während des Baus mehrfach aufgefordert wurden, bestimmte Mängel abzustellen. Den Forderungen der Prüfer stimmt Walther zu. Wahrscheinlich hat die Kostenexplosion noch ein gerichtliches Nachspiel.

zur Startseite