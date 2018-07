Noch freie Startplätze bei Draisine-Rennen

Für das 8. Draisine-Rennen, das am 9. September im Gewerbegebiet von Ottendorf-Okrilla stattfindet, sind mehr als die Hälfte der 30 Startplätze bereits vergeben. Wer Lust hat, an diesem Familien-Event mitzumachen, kann sich noch für diese Veranstaltung anmelden. Die Startgebühr beträgt 20 Euro pro Team. 17 Mannschaften, darunter zwei Frauen- und drei Kinderteams gehören bereits zum Starterfeld. Für den Nachwuchs und die Frauen wird es eine eigene Wertung geben. An der rund 200 Meter langen Strecke können die Draisine-Fans das Rennen um den König-Bäder-Pokal verfolgen. Auch in diesem Jahr werden die Teilnehmer sich wieder mit schrillen Outfits präsentieren. (SZ)

Anmeldungen: www.koenig-baeder.de/draisine-rennen

