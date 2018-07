Noch eine Schülerband gesucht Mit einem Bandwettbewerb beginnt das Dorf-, Sport- und Kinderfest Mitte August. Ein Platz ist kurzfristig frei geworden.

Mit handgemachter Musik von Nachwuchsbands beginnt am 17. August das dreitägige Dorf-, Sport- und Kinderfest in Zabeltitz. © Symbolbild/dpa

Zabeltitz. Jens Schütze hatte eigentlich schon alle Interpreten für den Wettbewerb junger Nachwuchsmusiker zusammen. Fünf sollten es sein, die am 17. August auf der Bühne am Zabeltitzer Sportplatz antreten, um sich zum ersten Mal einem Publikum zu präsentieren. „Leider hat eine Band kurzfristig abgesagt“, so Schütze. Über die Hintergründe schweigt er. War es die Aufregung oder doch der Respekt, sich auf eine Bühne zu stellen und eigene Lieder vorzustellen? Schütze hat dafür Verständnis.

Doch gerade dieses Gefühl, junge Musiker bei ihren allerersten Schritten zu begleiten, sei für den Musikveranstalter mit mehr als 35 Jahren Berufserfahrung eine Herzensangelegenheit. „Wir wollen reine Nachwuchsbands haben, die wirklich keine Bühnenerfahrung haben“, sagt Schütze. Um das herauszufinden, hat er seine Fangfragen. Er verrät sie nicht. Nur so viel: Manche Band, die sich beworben hat, sei darauf hereingefallen. Schnell war ihm dann klar, dass die Jungs und Mädchen schon einige Erfahrung in der Musikbranche haben. Aber ihm geht es um die „absolut Beginners“, wie einst Rockstar David Bowie sang.

Leider ohne Großenhainer

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es vier Kandidaten für den Sieg beim ersten Zabeltitzer Bandwettbewerb. Es sind zwei Bands und zwei Duos. Sie stammen aus Riesa, Görzig und dem Meißner Umland. Diese Resonanz auf den ersten Aufruf im Frühjahr freut Jens Schütze. Gleichzeitig ist er aber auch etwas enttäuscht. „Es ist schade, dass sich niemand aus Großenhain angemeldet hat“, sagt er. Dabei gebe es an Großenhainer Schulen die ein oder andere Schülerband

Wenn sich nicht doch noch eine von ihnen meldet, verpassen sie diese Gelegenheit für ihren ersten Auftritt vor Publikum und einer Jury. Letztere besteht aus drei Berufsmusikern aus der Region, die Schütze für den Bandwettbewerb gewinnen konnte. Das Trio soll nicht nur die Sieger ermitteln, sondern den Nachwuchsmusikern nach ihrem Auftritt wertvolle Tipps geben. „Das ist eigentlich noch wertvoller als der Sieg selbst“, sagt Schütze, der schon mit bekannten Musikern der ehemaligen DDR-Rockszene und später mit berühmten Schlagerstars zusammengearbeitet hat.

Jede Band und jedes Duo erhalten am 17. August etwa 25 bis 30 Minuten Zeit, ihre eigenen Lieder oder gecoverten Hits zu präsentieren. 18 Uhr geht der Wettbewerb los und soll ungefähr bis Mitternacht dauern. Zwischen den Auftritten der einzelnen Formationen wird die Bühne umgebaut und DJ Bernd sorgt für Musik. Für die ersten drei Plätze winken Gutscheine des Lonnewitzer Musikhauses im Wert von 50 bis 150 Euro. „Wir hätten ihnen auch Geld geben können, aber wir wollten sicher gehen, dass sie die Preise sinnvoll für ihre weitere Karriere einsetzen“, so Schütze.

Er hofft, dass sich noch eine Band oder ein Einzelinterpret anmeldet, um den freien Platz auszufüllen.

