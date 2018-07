Nistkästen für die Vögel und eine Vogelscheuche für das Fest

Beim Bau von Fledermausnistkästen mit Günter Sommer, Mitarbeiter der Naturschutzstation „Östliche Oberlausitz“ (rechts), zeigten die Sulikower und Hohendubrauer Kinder ihre handwerklichen Fähigkeiten. Foto: B. Donke © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Eine Woche lang waren 20 Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahre mit ihren Erzieherinnen Danuta Bazylinska, Kinga Koniuzswka und der Dolmetscherin Anna Kieron Gäste im Gebelziger Schloss. Am Sonnabend hieß es für sie wieder Einsteigen in den Bus, der sie nach Hause nach Sulikow bringt. Davor lag eine ereignisreiche Woche, die die polnischen Kinder zusammen mit den Grundschülern aus Hohendubrau verbrachten.

Dabei lernten sie das Leben und die Arbeit der Menschen hier kennen. Den Tag verbrachten sie gemeinsam auf dem „Groß Saubernitzer Berg“. Hier hat die Gemeinde seit Jahren einige Bauten für ein kleines Ferienlager eingerichtet. Verpflegt wurden die Kinder durch die Mitarbeiterinnen Schulküche aus dem Gebelziger Schloss, in dem sie auch übernachteten. Dass ihnen die Woche hier bestens gefallen hat, bestätigt Erzieherin Danuta Bazylinska mit ihren Worten: „Der Aufenthalt hier war für unsere Kinder sehr interessant und abwechslungsreich. Sie haben viel gesehen und dazu gelernt. Mit den Hohendubrauer Kindern wurde an gemeinsamen Projekten gearbeitet und mancher Kontakt, trotz sprachlicher Probleme, geknüpft. Ich hoffe, wir können im nächsten Jahr wieder in das schöne Schloss kommen.“

Seit fast 20 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Hohendubrau und der polnischen Gemeinde Sulikow. Einbezogen sind dabei auch die beiden Schulen der Kommunen. Beteiligt ist ebenso der Kultur und Heimatverein Groß Radisch. Er unterhält sehr gute und rege Verbindungen zur Gemeinde Sulikow. Seit etwa zehn Jahren lädt die Gemeindeverwaltung Kinder aus ihrer Partnergemeinde Sulikow in den Sommerferien nach Gebelzig ein. Die Begegnung, so der Hohendubrauer Bürgermeister Denis Riese, wird durch die finanzielle Förderung über den Kleinprojektfond Interreg 2014-2020 ermöglicht. „Das alles ist aber auch nur möglich durch die tatkräftige Unterstützung des Fördervereins für die Grundschule Hohendubrau. Die Mitglieder kümmern sich um die Gastkinder am Abend, unternehmen mit ihnen Spiele und Exkursionen durch das Dorf“, sagt der Bürgermeister.

Auch wenn die Sulikower am Sonnabend wieder abreisen mussten, am Kirschenfest in Groß Radisch beteiligten sie sich dennoch. Mit einer selbst gebauten Vogelscheuche, die sich dem Wettbewerb am Sonntag stellte.

zur Startseite