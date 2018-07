Neues Online-Portal

soll Familien helfen

Berlin. Mit einem zentralen Onlineportal bündelt das Bundesfamilienministerium künftig wichtige Informationen und Angebote für Familien. Unter www.familienportal.de finden Familien fortan Informationen über Elterngeld, Kinderzuschlag oder Unterhaltsvorschuss erstmals unter einem digitalen Dach. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte dazu am Donnerstag, für jede Lebenssituation und leicht verständlich stehe damit Rat und Unterstützung bereit. Durch Eingabe ihrer Postleitzahl fänden Familien die Ämter und Beratungsstellen in ihrer Nähe, bei denen sie Leistungen beantragen könnten oder weitere Unterstützung bekämen. (dpa)

Merkel löst Zusage ein und besucht Paderborner Pfleger

Paderborn. Ein Paderborner Altenpfleger bekommt in Kürze Besuch von Angela Merkel. Die CDU-Chefin löst damit eine Zusage ein, die sie dem Pfleger Ferdi Cebi im Bundestagswahlkampf vergangenes Jahr in einer ZDF-Sendung gegeben hatte. Die Kanzlerin wolle das evangelische Altenheim St. Johannisstift am 16. Juli besuchen und sich mit Cebi treffen, teilte die Einrichtung am Donnerstag mit. Cebi hatte sich beklagt: „Für mich ist das ein bisschen traurig, dass Gesetze festgelegt werden, obwohl die Politik noch nie wirklich in den Beruf reingeblickt hat.“ Damit Merkel seinen Alltag richtig erleben könne, solle sie ihn doch einmal begleiten. Merkel sagte zu. (dpa)

