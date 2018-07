Neues Konzept für Neustadthalle Die Suche nach einem Geschäftsführer pausiert. Erst einmal muss geklärt werden, wie es mit der Halle weitergeht.

Mit ihrem Angebot ist die Neustadthalle einzigartig im Landkreis. Ob alle Bereiche auch künftig erhalten bleiben, wird das neue Konzept zeigen, das gerade erarbeitet wird. © Dirk Zschiedrich

Neustadt. Die Neustadthalle soll wirtschaftlich in solide Bahnen gelenkt werden. Wie Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) gegenüber der SZ äußert, erarbeitet die Stadt als Gesellschafter zusammen mit Interimsgeschäftsführer Frank Beyer und dem Aufsichtsrat derzeit ein Konzept zur Zukunft der Stadthalle. Die Suche nach einem neuen Geschäftsführer soll erst danach aktiv betrieben werden.

Zur Neustadthalle-Veranstaltungs GmbH zählen der Eventbereich, die Touristeninfo sowie die Gastronomie, bestehend aus dem Restaurant „Schützenhaus“, der Kneipe „Die Kugel“ und dem Eisverkauf. „Wir werden alle Bereiche beleuchten müssen“, sagt der Bürgermeister. Die Antwort auf die Frage, ob man über eine Abspaltung der Gastronomie nachdenke, lässt er offen. Gleiches gilt für das Tourismus-Servicezentrum. Zwar wurde kürzlich ein Stadtratsbeschluss gefasst, dass das Gebäude Markt 23 saniert wird und Museum, Tourismuszentrum und Stadtarchiv dort einziehen sollen. Ganz festlegen will sich Mühle aber noch nicht. „Der Mietvertrag in der Neustadthalle wird immer alle zwei Jahre verlängert. Bis 2020 ist die Touristinfo auf jeden Fall noch dort. Und dann schauen wir mal weiter.“

Auch mit weiteren Aussagen zum neuen Konzept der Stadthalle hält sich Mühle zunächst bedeckt. Nur so viel: „Der Fokus liegt auf den Veranstaltungen.“ Dieser Sektor hat in den vergangenen Jahren immer ein Plus eingebracht, wohingegen die Gastronomie Miese gemacht hat.

Kürzlich holte die SZ mit einer Online-Umfrage Wünsche und Ideen der Bürger für die Zukunft der Neustadthalle ein. Die nicht repräsentative Befragung hat gezeigt, dass sich viele Teilnehmer mehr Veranstaltungen für junge Leute wünschen, wie Partys, und dass sie lieber in die Kugel essen gehen als ins Schützenhaus. Bezieht die Stadt die Bürger bei der Erarbeitung des neuen Konzepts mit ein? „Nein. Die Neustadthalle ist eine GmbH, das heißt das Konzept basiert auf rein wirtschaftlichen Entscheidungen. Da lassen wir uns nicht reinreden“, sagt Mühle entschlossen.

2017 hatte Udo Preusche, der damals noch Geschäftsführer der Neustadthalle war, in Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat einen Maßnahmekatalog für die kommenden drei Jahre entwickelt. Bevor dieser tatsächlich umgesetzt werden konnte, wurde Preusche fristlos entlassen. Frank Beyer hat übergangsweise den Chefposten übernommen. Er kündigte bereits an, die Stelle nicht länger als ein Jahr bekleiden zu wollen und dann in den Aufsichtsrat der Neustadthalle zurückzukehren. Der Bürgermeister betont, dass trotz des Wechsels an der Spitze der Betrieb in der Stadthalle normal weiterlaufe, nur eben mit verkürzten Öffnungszeiten der Gastronomie.

