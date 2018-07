Neuer Weg für stressfreie Bombardier-Zukunft Für rund 2,5 Millionen sollen Anwohner und die Bautzener Innenstadt vom Lieferverkehr entlastet werden. Das ist dringend nötig.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hier soll künftig der Großteil des Lieferverkehrs für Bombardier in Bautzen rollen: Wenn die Zufahrt über die Spreebrücke ausgebaut ist, wird der bisher kaum genutzte West-Eingang eine spürbare Entlastung für Anwohner und Innenstadt bringen. © Steffen Unger Hier soll künftig der Großteil des Lieferverkehrs für Bombardier in Bautzen rollen: Wenn die Zufahrt über die Spreebrücke ausgebaut ist, wird der bisher kaum genutzte West-Eingang eine spürbare Entlastung für Anwohner und Innenstadt bringen.



Bautzen. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wird ganz genau hingeschaut haben. Als er mit seiner Limousine jüngst zur Einweihung der acht Millionen Euro teuren Hightech-Fertigungshalle beim Bombardier Transportation am Bautzener Stadtrand fuhr – und über die Fabrikstraße zum großen Werkseingang rollte.

Hier sollen künftig noch mehr tonnenschwere Lieferlaster ankommen? Und zudem noch mehr fertiggestellte S-Bahn-Wagen abtransportiert werden? Diese Fragen werden Dulig sicher durch den Kopf gegangen sein; und natürlich war für ihn spätestens in diesem Moment klar, dass bei der Unterstützung für den Ausbau einer neuen Werkszufahrt für Bombardier tatsächlich auf die sprichwörtliche Tube gedrückt werden muss. Und wird.

Schon ein Jahr zuvor, bei der Grundsteinlegung für die nun fertiggestellte Halle war das Ganze ein Thema gewesen – und nun konnte er bei der Einweihung versprechen, dass der Freistaat die Stadt Bautzen beim Ausbau der Zufahrt von der Westseite aus unterstützen wird, einschließlich einer neuen, breiteren Brücke über die Spree zum hinteren Werkseingang. „Und zwar mit dem höchst möglichen Fördersatz“, so Dulig.

Bombardier-Investition zurück 1 von 2 weiter Auf dem Gelände an der Fabrikstraße am Bautzener Stadtrand ist in den vergangenen zwölf Monaten eine hochmoderne Fertigungshalle für rund acht Millionen Euro entstanden. Hier sollen bis zu 600 Waggons jährlich endmontiert werden können. Testzentrum: Derzeit wächst auf dem Areal auch ein Testzentrum für Schienenfahrzeuge. Damit sollen unter anderem Neuentwicklungen des Konzerns künftig hier erprobt werden.

30 zusätzliche Laster pro Tag

Immerhin 30 zusätzliche Liefer-Laster werden hier pro Tag erwartet, zudem soll auch ein Teil des bisherigen Transportverkehrs von der Fabrikstraße auf die neue Zufahrt umgeleitet werden. Von der Innenstadtumgehung zwischen B 6 und Südvorstadt – der Siemensstraße – wird der Verkehr künftig ein Stück in die Neustädter Straße und von dort gleich über die bisher viel zu schmale und vor allem viel zu holperige Zufahrt bis zur Spree und den Bombardier-Westeingang geleitet werden. Damit werden die direkten Anwohner, aber auch die Innenstadt vom Schwerlastverkehr für den Schienenfahrzeugbauer entlastet. Und auch für das Unternehmen wird es logistisch einfacher. Was dringend notwendig ist, denn in der gerade fertiggestellten Endmontagehalle sollen demnächst im Zweischicht-System bis zu 600 Waggons pro Jahr fertiggestellt werden. Der erste Auftrag sind S-Bahnen für Hamburg.

Die Halle ist dabei die weltweit modernste des in Kanada ansässigen Unternehmens, erklärte der Bautzener Bombardier-Standortleiter Olaf Schmiedel bei der Einweihung. Denn die Halle steckt voller digitaler Technologien – und wird die Zukunft von 500 der insgesamt über 1 000 Arbeitsplätze bei Bombardier in Bautzen sichern. Bereits im Bau ist auf dem Gelände auch ein Testzentrum für Schienenfahrzeuge; rund 30 Millionen Euro wird Bombardier insgesamt am Standort Bautzen investieren. Und dafür ist die neue Zufahrt ein wichtiger Baustein.

Der Bautzener Stadtrat hat die Ausbaupläne in seiner jüngsten Sitzung bereits auf den Weg gebracht. Was man auch bei Bombardier mit Begeisterung aufgenommen hat. „Es geht jetzt darum, zügig mit den Infrastrukturmaßnahmen voranzukommen, denn schon im Jahr 2019 läuft das Werk auf Hochtouren“, so Unternehmenssprecher Andreas Dienemann..

Stadtrat gibt Grünes Licht

Rund 2,5 Millionen Euro wird das Ganze kosten; die Stadt Bautzen trägt davon rund 600 000 Euro – knappe zwei Millionen Euro sind Fördermittel des Freistaats. In diesem Jahr sollen die Planungen abgeschlossen werden, dann könnte der Bau starten. Inklusive der neuen, 5,20 Meter breiten Spreebrücke. Deren Fahrbahn wird dann mit vier Metern Breite und einer Tragfähigkeit von 44 Tonnen aufwarten. Zudem wird die Konstruktion auch die Hochwassergefahr in diesem Bereich der Spree im Blick haben müssen; sie wird einem sogenannten hundertjährigen Hochwasser standhalten können. Also Hochwasserereignissen, mit denen statistisch nur alle einhundert Jahre zu rechnen ist. Die bisher mit Natursteinen gepflasterte, gut vierhundert Meter lange Zufahrtsstraße soll künftig eine Bitumendecke haben, 5,50 Meter breit sein – es sind Ausweichstellen geplant, damit sich hier auch Lkw weitgehend ungehindert begegnen können. Auch ein Fuß- und Radweg ist im Gespräch.

zur Startseite