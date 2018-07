Neuer Plan für den Kirschberg Der alte Bebauungsplan ist aufgehoben, ein neuer wird erstellt. Das Areal soll vollständig für Eigenheime genutzt werden.

Die Gemeinde bleibt ihrem Ziel treu: Der Eigenheimstandort Am Kirschberg soll erweitert werden. © Dietmar Thomas

Großweitzschen. Sowohl Großweitzschens zukünftiger Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) als auch sein Kontrahent Sebastian Wloch (CDU) hatten es im Wahlkampf immer wieder versprochen: Der Eigenheimstandort Am Kirschberg in Westewitz soll erweitert werden. Die Angelegenheit war bereits seit Jahren ein Thema in der Gemeinde. Die neue Führung ging nun ihren ersten Schritt.

„Wir haben die Erstellung eines neuen Bebauungsplanes beschlossen“, sagte Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). Die Gemeinde hatte bereits im März vergangenen Jahres einen Plan beschlossen. Mittlerweile sei jedoch ein neuer Paragraph im Baugesetz eingeführt worden, der das Verfahren für Außenbereiche wie im Fall des Kirschbergs vereinfache. „Aus diesem Grund haben wir uns zunächst für die Aufhebung des alten Planes entschieden“, erklärte Klaus Bichler, der neue Bauamtsleiter der Gemeinde. Gleichzeitig beschlossen die Räte die Erstellung eines neuen Bebauungsplans.

Bereits 2016 hatten sich zwei Interessenten bezüglich der Erweiterung des Eigenheimstandorts Am Kirschberg bei der Gemeinde gemeldet. Die Räte beschlossen daraufhin eine Ergänzungssatzung sowie im März vergangenen Jahres den ersten Bebauungsplan. Ohne den wäre eine Erweiterung laut der Landesdirektion Chemnitz und der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises nicht möglich gewesen. Bis Herbst vergangenen Jahres war die Zahl der Bauwilligen auf fünf angestiegen, wobei es auch weitere geben soll (DA berichtete). Seitdem war es um das Projekt jedoch still geworden.

„Wir holen jetzt die Kostenvoranschläge von den Planungsbüros ein, dann wird das Ganze zur Ausschreibung gegeben“, so Jörg Burkert. „Wir müssen das jetzt vorantreiben, schließlich war das eines unserer Wahlkampfthemen.“ Der neue Bürgermeister Großweitzschens wollte sich noch in dieser Woche mit dem Landratsamt verständigen, ob eine vollständige Nutzung des Areals möglich wäre. „Der neue Paragraph gestattet lediglich, einen Hektar (10 000 Quadratmeter) zu bebauen. Im Bereich des Kirschbergs haben wir jedoch zwei Flurstücke, von denen eines eine Fläche von etwa 5 000 Quadratmeter hat. Bei dem anderen schätze ich, es sind um die drei Hektar“, sagte Burkert. Allein auf der kleineren Fläche könnte bereits Platz für den Bau von vier bis fünf Eigenheimen geschaffen werden.

zur Startseite