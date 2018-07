Neuer Pfarrer fürs Oberland

© Regina Berger

Steinigtwolmsdorf. Nach zweijähriger Vakanzzeit wird die Pfarrstelle in Steinigtwolmsdorf wieder besetzt. Pfarrer Thomas Hübner wird sie zum 1. August antreten, sagte Superintendent Werner Waltsgott am Mittwoch der SZ. Der Mittdreißiger, der in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, geboren wurde, wird mit seiner Familie in das sanierte Pfarrhaus von Steinigtwolmsdorf einziehen. Für den 26. August ist ein Begrüßungsgottesdienst geplant. Zur Kirchgemeinde gehören knapp 1 200 Gläubige aus Steinigtwolmsdorf und Weifa. Zurzeit ist Thomas Hübner noch Gemeindepfarrer in Bockendorf bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen). (SZ)

