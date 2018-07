Neuer Netto-Markt öffnet Dienstag Mit großer Verzögerung ist es nun geschafft. In Königswartha werden die ersten Kunden im Neubau erwartet. Der hat eine lange Vorgeschichte.

Ein Blick aus Baustellenzeiten, inzwischen ist der neue Netto-Markt in Königswartha fertig. © Uwe Soeder

Königswartha. Lange hat es gedauert, viele Diskussionen wurden geführt, bevor nun am Dienstag der neue Netto-Markt in Königswartha eröffnet wird. Um 7 Uhr werden die Türen geöffnet.

Der neue Markt an der B 96 hat eine Verkaufsfläche von etwa 1 100 Quadratmetern und ist damit um einiges größer als der bisherige Netto an der Hauptstraße in Königswartha. Die Gesamtfläche des Discounters beträgt rund 1 500 Quadratmeter. Insgesamt werden 4 000 Artikel im Sortiment sein, teilt Stefanie Adler von der Netto-Unternehmenskommunikation mit. „Der Markt entspricht auch hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit und Aufbau unserem modernen Netto-Konzept. Dieses umfasst neben breiteren Gängen und LED-Beleuchtung beispielsweise auch niedrigere Regale, um für einen noch höheren Wohlfühlfaktor bei unseren Kunden zu sorgen“, sagt Stefanie Adler. Im Eingangsbereich wird die Bäckerei Bresan aus Königswartha das Backcafé mit Sitzgelegenheiten betreiben. Für Bäckereichef Clemens Bresan ist das eigentlich nur ein Umzug. „Wir haben das Geschäft ja auch schon am alten Standort betrieben“, sagt er. Am Montag öffnet der alte Netto nicht mehr. Am Dienstag öffnet Clemens Bresan am neuen Standort.

Der Bau des Discounters im ehemaligen Gutsgelände hat sich lange verzögert. Bereits 2010 wollte die Gemeinde das Gelände verkaufen. Über ein Jahr Verzögerung gab es, weil eine Mieterin nicht ausziehen wollte. Dadurch hat die Firma Saller-Bau aus Weimar über ein Jahr verloren – nicht nur an Bauzeit, sondern auch an Miete.

