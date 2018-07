Neuer Gehweg in der Südstadt Holger John vom Straßen- und Pflasterbau Noack arbeitet an der Straße der Kraftwerker in Weißwasser. Wenn er dort fertig ist, geht es woanders weiter.

Holger John vom Straßen- und Pflasterbau Noack bei der Arbeit © Joachim Rehle

Holger John vom Straßen- und Pflasterbau Noack aus Sagar verlegt gemeinsam mit seinem Kollegen den neuen Fußweg an der Straße der Kraftwerker in Weißwasser. Insgesamt werden etwa 1 000 Quadratmeter gepflastert und neue Bordsteine gesetzt. Wenn die Arbeiten an der Straße beendet sind, geht es an der Moritz-Hermann-Jacobi-Straße weiter.

Im Hintergrund ist der Wohnblock der Wohnungsbaugenossenschaft Weißwasser (WGW) zu sehen. Die Einrüstung hat laut WGW das Ziel, das Dach komplett neu zu decken. Bei dieser Gelegenheit wird die Chance genutzt, die Fassade mit neuer Farbe zu verschönern, so WGW-Vorstand Dietmar Lange auf Nachfrage.

