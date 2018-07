Neue Freunde aus Flandern Das Jugendblasorchester Sebnitz hat spontan neue Partner gefunden. Nach nur einer Probe geht’s zusammen auf die Bühne.

Erst am Wochenende spielte das Jugendblasorchester zum Feuerwehr-Jubiläum auf dem Sebnitzer Markt. Jetzt stehen vier Konzerte mit großer Verstärkung an. © Steffen Unger

Sebnitz. Ein schöner Zufall ist es, der dem Jugendblasorchester Sebnitz jetzt musikalischen Besuch aus Flandern beschert, so beschreibt es Vereinsvorstand Andreas Mai. In der zweiten Sommerferienwoche bezieht die Speelschare Diksmuide ihr Quartier in der Sächsischen Schweiz. Das junge Orchester aus der belgischen Stadt Diksmuide geht jeden Sommer auf Reisen, und einer alten Tradition folgend, sucht Orchestergründer und Hauptorganisator Gino Malfait dann ein Partnerorchester vor Ort. So stieß er auf die Sebnitzer. Nach einem ersten Kontakt im Frühjahr, steht nun der Besuch der Flandern an.

Da Musik bekanntlich international verständlich ist und (Sprach-)Grenzen damit wunderbar überwunden werden können, treffen sich beide Orchester zum gemeinsamen Musizieren, erklärt Andreas Mai. Nach nur einer gemeinsamen Probe stehen in den kommenden Tagen vier Konzerte in der Region auf dem Plan: in Lichtenhain, Rathen, Bad Schandau und Stolpen.

Die Besonderheit der Speelschare Diksmuide ist dabei deren Besetzung. Es handelt sich weder um eine klassische Blaskapelle noch um ein Sinfonieorchester. Hier darf jedes Kind, das ein Instrument spielt, mitmachen. So mischen sich auch Gitarristen, Streicher und Klavierspieler unter die zahlreichen Holz- und Blechbläser. Das Repertoire reicht von Pop- und Rocksongs über klassisch inspirierte Musikstücke bis hin zu Jazz-Arrangements.

Konzerttermine: 7. Juli, 20 Uhr, Dorfplatz Lichtenhain (Schlechtwettervariante: Kirche); 9. Juli, 18 Uhr, Eisenbahnwelten Rathen; 11. Juli, 16 Uhr, Parkhotel Bad Schandau; 12. Juli, 15 Uhr, Burg Stolpen

