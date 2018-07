Neue E-Tankstelle in Coswig Die Stadtwerke Elbtal haben eine zweite Tankstelle für Elektrofahrzeuge eingerichtet. An der alten Feuerwehr.

Symbolbild: Eine neue E-Tankstelle soll am 12. Juli in Coswig übergeben werden. © Uwe Soeder

Coswig. Sie soll am 12. Juli offiziell übergeben werden: Die neue E-Tankstelle, in Betrieb genommen von den Stadtwerken Elbtal in Coswig, auf der Moritzburger Straße 2 – auf dem Parkplatz „Alte Feuerwache“ am Kreisverkehr.

An der neuen Tankstelle können zwei Elektrofahrzeuge über Typ 2 Ladekabel mit einer Leistung von jeweils bis zu 22 kW gleichzeitig geladen werden. Zusätzlich stehen auch noch zwei Schuko-Steckdosen mit einer Leistung von jeweils 3,7 kW zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke Elbtal GmbH.

Die Freigabe der Ladepunkte kann zum Beispiel über die Stromticket App erfolgen, über die auch Fahrscheine der DVB erworben werden können. Die Abrechnung erfolgt einfach über die Telefonrechnung.

Weiterhin ist die Ladestation an eine Plattform diverser Anbieter von Ladekarten angebunden, das sogenannte E-Roaming. Hierbei kann sich der Nutzer im Internet bei einem Anbieter anmelden, bekommt eine Ladekarte zugeschickt, mit der die Ladung gestartet wird.

Die Abrechnung erfolgt dann über die beim Anbieter hinterlegte Bezahlmethode. Beispielhaft wären hier „Plugsurfing“ oder „The New Motion“ zu nennen, heißt es von den Stadtwerken. Diese Karten können dann an allen im Verbund angeschlossenen Ladestationen in Deutschland und je nach Anbieter auch in Europa genutzt werden. Die Stadtwerke betreiben schon seit 2015 eine Ladesäule am Bahnhof in Radebeul-Ost. (SZ/IL)

