Neue alte Türen für die Lutherkirche Mit Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz können alle Außentüren des Gotteshauses in Görlitz restauriert werden. Am Mittwoch gab es dafür wieder frisches Geld.

Die Außentür am Westportal der Lutherkirche ist der Haupteingang des Gotteshauses. Gestern haben Arbeiter die restaurierte und instand gesetzte Tür wieder eingebaut. Sie ist über 100 Jahre alt. © nikolaischmidt.de

Alltäglich ist eine Außentür wie am Westportal der Lutherkirche wahrlich nicht. Üppige kunstvolle Beschläge sind mit handgeschmiedeten Schrauben auf dem dunklen Holz befestigt. „Sie nehmen die Blumen und Ranken des Mauerwerks auf, setzen sie fort“, sagt Margrit Kempgen, die ehrenamtliche Baubeauftragte der Lutherkirche. Die Haupteingangstür der Kirche stammt aus deren Bauzeit, also aus den Jahren 1898 bis 1901. Allerdings war sie durch zahlreiche Farbschichten verunziert, zudem hatte der Zahn der Zeit mächtig an ihr genagt.

Dass sie – genau wie die Sakristeitür – in den vergangenen Monaten instand gesetzt, restauriert und gestern wieder eingebaut werden konnte, ist einer Förderung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) zu verdanken. Knapp 27 000 Euro flossen in die Türen. Nach einem Aufruf im DSD-Förderer-Magazin Monumente gingen viele zweckgebundene Spenden bei der DSD ein.

Der neue Görlitzer Ortskurator der DSD, Frank-Ernest Nitzsche, schaute sich gestern nicht nur die zwei frisch fertiggestellten Haupttüren an, sondern brachte einen Scheck über weitere 70 000 Euro aus der gleichen Spendensammlung mit. „Dieses Geld reicht, um die anderen acht Außentüren im Parterre zu restaurieren“, sagt Margrit Kempgen. Nach Auskunft von Architektin Doris Kohla haben die Arbeiten schon begonnen: „Bei den ersten vier dieser Türen sind Holz und Metall instandgesetzt, sie gehen jetzt in die Farbrestaurierung.“ Nach der Trocknung können sie eingebaut werden. Dann sind die anderen vier Türen dran. Spätestens zum Jahresende soll auch das geschafft sein. Die Arbeiten können zu 100 Prozent aus den Spenden bezahlt werden – ohne einen Eigenanteil.

Mit den Türen ist für Margrit Kempgen ein Meilenstein geschafft: „Wir schließen damit die Außensanierung der Kirche ab“, freut sie sich. Erst kurz zuvor war der vorletzte Bauabschnitt zu Ende gegangen: die Sanierung der Südfassade des Gotteshauses. Bund und Freistaat hatten dafür jeweils 185 000 Euro bereitgestellt. Auch der Rest der 435 000 Euro teuren Baumaßnahme war finanziell gesichert. Das Geld kam von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Altstadtstiftung und aus anderen Spenden. Ursprünglich sollte dieser Bauabschnitt Ende vorigen Jahres abgeschlossen werden. Wegen des Wetters und der Hochkonjunktur im Baugewerbe hat das nicht geklappt. „Am 2. Mai war die Abnahme des Südportals“, sagt Doris Kohla.

Fertig ist die Kirche aber auch mit Südportal und den zehn Außentüren nicht. Die gesamte Innensanierung steht noch aus. Bevor sie starten kann, muss das Mauerwerk aber erst einmal trocknen. Margrit Kempgen rechnet mit vier bis sechs Jahren, bis alles trocken ist. Frühestens in zwei Jahren, so glaubt sie, können die Innenarbeiten starten. Zudem ist die Finanzierung noch unklar. „Für innen gibt es kein großes Förderprogramm“, so Margrit Kempgen. Stattdessen hofft sie erneut auf die DSD. Auch wegen der Finanzierung könnte es sich hinziehen. Die Außensanierung hat zehn Jahre gedauert, von 2008 bis 2018. Nicht auszuschließen, dass es innen noch mal zehn Jahre werden. Auch deshalb, so Nitsche, sei es unglaublich, dass die Kirche einst binnen drei Jahren gebaut wurde.

zur Startseite