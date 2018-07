Neudorf/Döbelner treten auswärts an

In der ersten Runde des HVS-Sachsenpokals müssen die Sachsenligateams der HSG Neudorf/Döbeln jeweils auswärts antreten. Dennoch sollten die Aufgaben für die HSG-Frauen beim HC Elbflorenz 2006, in der abgelaufenen Saison Dritter der Verbandsliga Ost, und für die Männer beim Radeberger SV (Platz zwei Verbandsliga Ost) lösbar sein. Gespielt wird am Wochenende 25./26. August. Die genauen Termine und Anwurfzeiten werden noch festgelegt. (DA)

