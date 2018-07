Neubau des Marktes rückt näher Nach der Grundsatzentscheidung im Vorjahr hat der Stadtrat jetzt weitere Details beschlossen. Gebaut werden soll ab dem nächsten Frühjahr.

Ein Bild für die Chronik: Im nächsten Jahr verschwindet nicht nur die Telefonsäule für immer, sondern auch der komplette Marktplatz wird neu gestaltet. Dafür bleibt kein Pflaster- und kein Bordstein mehr an seinem jetzigen Platz. © Norbert Millauer

Radeburg. Dort, wo derzeit noch Autos um den Brunnen und vor den Läden parken und mittwochs der Wochenmarkt stattfindet, soll in einem Jahr kein Pflasterstein mehr neben dem anderen liegen. Der Grund: Der Marktplatz im Herzen der Zille-Stadt wird komplett neu gestaltet.

Die Absicht ist nicht neu. Und mehr als einmal gab es auch schon zeitliche Vorstellungen, wann diese realisiert werden soll. Allerdings waren die Pläne bisher noch nie so weit vorangeschritten wie jetzt. Der aktuelle Stand lässt hoffen, dass dieses große öffentliche Vorhaben der Stadtsanierung nun tatsächlich im nächsten Frühjahr startet.

Denn nach dem sich die Radeburger Stadträte im März vergangenen Jahres bei nur einer Gegenstimme für eine der vorgelegten Gestaltungsvarianten entschieden hatten und diese in den zurückliegenden Monaten weiter ausgearbeitet wurde, beschloss der Rat in seiner jüngsten Sitzung nun weitere Details der Planung. Und auch die nach den letzten Kostenberechnungen benötigten 886 000 Euro sind im Stadthaushalt bereits fest eingeplant.

Wenn der Umbau bis spätestens Anfang 2020 fertiggestellt wird, liegen zwischen den ersten konkreten Überlegungen und der Neugestaltung dann fast 20 Jahre. Denn schon 2002 hatte es in Vorbereitung des Projektes einen Studentenwettbewerb gegeben, dessen Ergebnisse erste Anhaltspunkte für den Umbau lieferten. Mit den eigentlichen Planungen wurde dann 2006 begonnen. Auch eine ausführliche Befragung der Bürger gehörte dazu. Aus all dem und Beratungen mit der Verwaltung, dem Stadtrat und der Denkmalbehörde entstanden seinerzeit schließlich drei Umbau-Varianten. Eine Entscheidung darüber wurde allerdings vertagt. Denn zunächst sollten die Fördergelder der Stadtsanierung für andere, aus Sicht der Stadt noch wichtigere Vorhaben eingesetzt werden.

Erst fast zehn Jahre später, im Jahr 2016, wurden die Varianten wieder aufgegriffen und in enger Abstimmung mit dem Radeburger Carnevals Club weiter bearbeitet. Denn dieser will für den Höhepunkt der Fünften Jahreszeit künftig den Marktplatz ohne die bisher erforderlichen Betongewichte und Pflasternägel überdachen. Darum sehen die Pläne nun auch 34 dauerhaft in den Boden versenkte Hülsen vor.

Als vor gut einem Jahr der Stadtrat schließlich die zu realisierende Gestaltungsvariante auswählte, hatte sich in einer zuvor noch einmal mit Einwohnern und Gewerbetreibenden geführten Diskussion gezeigt, dass diesen für den neuen Markt vor allem zwei Dinge wichtig sind: möglichst viele Parkplätze und ein flüssiger Verkehr um die gesamte Insel herum. Eine tatsächliche Alternative zur jetzigen Gestaltung hatte daher letztlich keine Chance. Diese sah vor, die Marktinsel in Richtung Kirchgasse zu verschieben und sie gewissermaßen zur Halbinsel zu machen, indem auf dieser Marktseite auf eine Straße verzichtet wird.

Doch auch ohne die Verschiebung der Insel wird nicht viel von der jetzigen Ansicht des Platzes übrig bleiben. Eine wesentliche Veränderung gegenüber dem jetzigen Zustand ist, dass der neue Markt komplett barrierefrei gebaut wird. Die Insel soll sich zwar optisch von der übrigen Fläche absetzen, Borde hat sie künftig aber nicht mehr. Gleiches gilt für die Fußwege. Die einzelnen Flächen werden sich nur noch durch unterschiedliche Beläge voneinander unterscheiden.

Für die Fahrspur soll dabei das alte Pflaster genutzt werden. Die Parkflächen könnten neues Großpflaster bekommen, das sich optisch deutlich von dem der Straße absetzt. Die 2,50 Meter breiten Stellplätze werden übrigens nur mit Pflasternägel abgegrenzt. Für die Fußwege ist geplant, sie so wie auf der Großenhainer Straße zu gestalten. Also mit einer Mischung aus Platten und Kleinpflaster. Letzteres soll auch auf der Insel zum Einsatz kommen.

Ein großer Teil der geplanten Parkplätze wird sich an der südlichen Seite der Marktinsel befinden. Auf der Nordseite entfallen diese dagegen ganz. So entsteht dort eine große zusammenhängende Fläche, die künftig für Wochen- und Weihnachtsmarkt genutzt werden kann. Eine Hülse für Weihnachts- und Maibaum wird daher auch dort eingebaut. Für die Verlagerung der Parkplätze ist es erforderlich, den Brunnen um etwa sieben Meter nach Norden zu versetzen. Der wird dabei gleich mit restauriert, da die Denkmalpflege den Erhalt der Sandsteinverkleidungen fordert. Innen bekommt er künftig allerdings Haut aus dünnem matten Edelstahl.

Im jüngsten Stadtrat wurde nun beschlossen, an der Südseite auf einige Parkplätze zu verzichten, um dort eine ausreichende Ladezone für den Lieferverkehr der Läden am Markt zu schaffen.

Entschieden wurde auch über die Zukunft der öffentlichen Fernsprechsäule. Dort, wo sie derzeit steht, kann sie nicht bleiben. Die Telekom würde sie kostenlos zurückbauen oder für 3 000 Euro netto umsetzen. Allerdings ohne Garantie, dass sie nicht doch in naher Zukunft abgebaut wird, wie Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) sagte. Eine Auskunft, wie oft der Fernsprecher genutzt wird, habe sie indes nicht erhalten. Die Stadträte stimmten schließlich für den Rückbau.

Mit der Enso müsse noch verhandelt werden, dass rechtzeitig für den Bau ein neues Stromkabel von der Trafostation am Busbahnhof zum Markt verlegt wird. Dieses soll den kompletten künftigen Strombedarf auf dem Markt, inklusive Straßenbeleuchtung, dauerhaft sichern.

Während die Arbeiten auf dem Markt im nächsten Jahr möglichst zeitnah nach dem Abbau des Megazeltes starten sollen, will die Stadt die angrenzende Kirchgasse noch in diesem Jahr sanieren. Vorausgesetzt, sie findet dafür Firmen. Sie soll eine Entwässerungsrinne aus Granitkleinpflaster in der Mitte bekommen, der übrige Teil wird Kleinpflaster – alles in Beton verlegt.

