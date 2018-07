Neu für Kamenz: Der SZ-Newsletter Mit unserem Angebot „Kamenz kompakt“ starten Sie ab sofort immer gut informiert in den Tag.

Mit unserem Angebot „Kamenz kompakt“ starten Sie ab sofort immer gut informiert in den Tag. © Uwe Soeder

Kamenz. Die Sächsische Zeitung hat ein neues Angebot für Kamenz und Umgebung: den Newsletter „Kamenz kompakt“. Ab sofort informiert er jeden Morgen übersichtlich und kostenlos über das Wichtigste in der Lessingstadt. In übersichtlicher Form präsentiert der E-Mail-Newsletter fünf aktuelle Nachrichten aus der Stadt und dem Landkreis. Hinzu kommt die meistgelesene Geschichte auf sz-online. Mit anderen Worten: „Kamenz kompakt“ ist das ideale Angebot für alle, die es morgens eilig haben und trotzdem gut informiert in den Tag starten wollen. Das zeigen auch unsere Erfahrungen aus Bautzen. Dort gibt es bereits seit zwei Jahren einen Newsletter für die Stadt. 2 000 Leser nutzen ihn jeden Morgen.

Die Vorteile auf einen Blick:

„Kamenz kompakt“ erscheint an jedem Werktag um 7 Uhr.

Der Newsletter kommt per E-Mail - kostenlos und pünktlich.

Kurz und aktuell stellen die Redakteure das Wichtigste aus der Region zusammen.

In zwei bis drei Minuten haben Sie den Überblick.

Wenn Sie zu einem Thema mehr erfahren wollen, finden Sie im Newsletter die Links auf das Angebot von sz-online.

Ob PC, Smartphone oder Tablet –das Design passt sich Ihrem Bildschirm an.

Wenn Ihnen das Angebot nicht mehr gefällt, können Sie sich mit nur einem Klick jederzeit problemlos abmelden.

Einfach an dieser Stelle anmelden und ab sofort immer gut informiert in den Tag starten.

Hinweis: Nach dem Eintrag der E-Mail-Adresse erhalten Sie eine automatische Antwort-E-Mail. Über einen Link in dieser E-Mail bestätigen Sie Ihre Adresse. So ist sichergestellt, dass Sie den Newsletter tatsächlich abonnieren wollen.

zur Startseite