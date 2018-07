Naturbadestellen sind am Kippen Im Lößnitzbad wird vor Blaualgen gewarnt. Andere haben kaum noch Sichttiefe. Wo man noch gut Baden kann.

Das Lößnitzbad in Radebeul – ein Algenteppich überzieht inzwischen große Teile der Wasserfläche. Mit anhaltender Wärme wird das nicht weniger, sagen die Fachfrauen vom Meißner Gesundheitsamt. © Norbert Millauer

Landkreis. Anhaltende Wärme und kein Regen. Darunter leiden die Naturseen. Bei 30 Grad und mehr wollen sich jetzt viele erfrischen – doch die Wasserqualität hat sich in den letzten vier Wochen teils gehörig verschlechtert, wie die Kontrolleurinnen vom Gesundheitsamt in den letzten Tagen feststellten. Wovor gewarnt wird, wo man mit Einschränkungen baden kann und wo es noch richtig angenehm ist.

Wo sich Blaualgen und Trübungen in Naturgewässern schon sehr ausbreiten

Am dringendsten warnen die Kontrolleurinnen vom Meißner Gesundheitsamt vor dem Baden im Lößnitzbad in Radebeul. Der Anlass: eine massive Blaualgenentwicklung. Im Protokoll der Untersuchung aus den letzten Tagen heißt es: Blaualgenentwicklung im gesamten Badesee zum Teil massiv, lokal mit Schlierenbildung und Aufrahmungen (Zusammenballung von Blaualgen, siehe Infokasten unten). Das Gesundheitsamt warnt vor dem Baden im See.

Blaualgen bilden Gifte, die etwa zu Magen-Darm- und Hautproblemen führen können, vor allem bei mehrmaligem Baden. Dagegen ist die Sichttiefe mit einem Meter im Lößnitzbad noch genau im geforderten Limit.

Kein angenehmes Baden mehr bietet auch der Röderstausee in Radeburg. Hier beträgt die Sichttiefe nur noch 25 Zentimeter. Der Stausee ist sehr trüb. Besonders beim Baden von Kindern soll aufgepasst werden, so das Gesundheitsamt.

Ähnlich schlecht ist inzwischen die Sicht im Dippelsdorfer Teich an der Badestelle Bad Sonnenland – lediglich 15 Zentimeter Sicht. Der Teich ist sehr trüb, erhöhte Aufsichtspflicht bei Kindern, heißt es auch hier. Mit nur 30 Zentimetern Sicht ins Wasser von gefordertem einem Meter kann auch nur der Dippelsdorfer Teich am ehemaligen Strandbad Friedewald aufwarten. Optisch schlechte Gewässergüte, heißt es dort. Der Teich gilt als wilde Badestelle und wird unregelmäßig überwacht.

Genauso verhält es sich mit dem Speicher Nassau/Grutschenteich – nur 30 Zentimeter Sichttiefe und große Trübung im Badeteich. Keinen Spaß macht es mehr im Mittelteichbad Moritzburg. Hier wurden erste Blaualgen nachgewiesen. Die Sicht beträgt nur noch 30 Zentimeter.

Wo die Algen auftauchen, aber das Gewässer noch genug Sichttiefe hat

Die jüngste Kontrolle vorm Wochenende führte Nora-Kerstin Rentzsch vom Gesundheitsamt im Badesee Coswig durch. Offenbar ist der Teich neben dem Freibad gerade an der Grenze: Es gibt eine Blaualgenbildung, aber noch nicht massenhaft, heißt es im Protokoll. Die Sichttiefe beträgt sogar noch 1,70 Meter. Allerdings ist der pH-Wert erhöht, was bedeutet, dass das biologische System im Wasser zu kippen droht.

Trotz Blaualgenentwicklung optisch noch gute Gewässergüte bescheinigen die Prüferinnen dem Waldbad Oberau. Hier gibt es noch 80 Zentimeter Sicht, der Badeteich ist sehr trüb, aber es sind noch keine Blaualgen da. Nur noch 60 Zentimeter sind es im Oberen Waldteich am Campingplatz in Boxdorf. Trübes Wasser, aber keine gefährlichen Algen. Die Tongrube Steinbach als wilde Badestelle hat noch 70 Zentimeter Sicht und sonst keine Probleme.

Auch im Naherholungszentrum Brettmühlenteich bei Zschorna – der als wilde Badestelle gilt – lässt es sich bei einem Meter Sichttiefe noch gut schwimmen.

Wo es sich noch ungetrübt planschen und Schwimmen lässt

Im Elbgaubad Weinböhla wachsen zwar in der Mitte Pflanzen, aber wer diese umschwimmt, hat gute Wasserqualität mit zwei Metern Sichttiefe, bescheinigt das Meißner Amt.

Ebenso gut sind die Bedingungen im Natur- und Waldbad Glaubitz, hier sind zwei Meter Sichttiefe, und am FKK Camping Niederer Waldteich bei Volkersdorf gibt es noch knapp einen Meter Sicht.

Im Naturbad Goltzscha ist sogar 3,20 Meter Sichttiefe. Hier wurden die stark wachsenden Pflanzen entfernt und neues Wasser eingelassen. Derzeit fehlt noch ein halber Meter am normalen Wasserstand. Bis zum Wochenende soll es wieder richtig voll sein. Bis dahin gilt halber Eintritt.

Fazit: Mit derzeit 22 bis 23 Grad Wassertemperatur haben die kühleren Nachttemperaturen die Teiche wieder etwas von den schon vielfach erreichten 25 und 26 Grad heruntergebracht. Allerdings, so Nora-Kerstin Rentzsch vom Gesundheitsamt, wirken sich in diesem Jahr die ständig seit April höheren Temperaturen aus.

Die Algenentwicklung setzt normalerweise erst in dieser Stärke Anfang bis Ende August ein, sagt die Fachfrau. Wärme und auch die Nähe von etwa Feldern kann die Qualität des Wassers jetzt besonders angreifen und Badefreuden verderben.





